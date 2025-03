BYD: auto elettriche sempre più efficienti con la ricarica Ultra-fast

La tecnologia delle batterie sta facendo passi da gigante. Ogni anno le ricariche diventano più rapide, ma l’infrastruttura di ricarica deve evolversi altrettanto velocemente. In questo contesto, BYD lancia una nuova sfida. Le sue stazioni di ricarica ultra-fast da 1 MW potrebbero essere il punto di svolta che il settore attende. Queste colonnine sono in grado di caricare auto elettriche dotate di sistema a 1.000 V fino a 400 km di autonomia in soli 5 minuti. Le nuove stazioni, chiamate Megawatt Flash Charger, sono progettate per rispondere alla crescente richiesta di potenza. Fino ad oggi, l’azienda aveva ricevuto critiche per le sue batterie, ritenute troppo lente a raggiungere potenze elevate in corrente continua. Ora, con questa innovativa infrastruttura, BYD si prepara a cambiare il futuro della ricarica. Ma quanto velocemente potremmo davvero ricaricare? È la fine dei tempi di attesa alle colonnine finalmente?

BYD vince sulla concorrenza (per ora)

La dimostrazione effettuata da BYD ha lasciato tutti sorpresi. In soli 4,5 minuti, una delle auto in test è passata dal 10% al 50% di carica, grazie alla potenza di 1 MW. Il futuro sembra finalmente prossimo. Le auto coinvolte nei test, i modelli Han L EV e Tang L EV, sono dotate di motori elettrici potentissimi, che raggiungono 580 kW per l’unità posteriore e 230 kW per quella anteriore nelle versioni Dual Motor. Ma non è solo una questione di prestazioni. Le prestazioni sono da supercar, con accelerazioni da 0 a 100 km/h in 2 secondi e velocità massima superiore ai 300 km/h. Con queste caratteristiche, le nuove stazioni di ricarica potrebbero diventare l’elemento che manca per rendere l’auto elettrica davvero competitiva, oltre che una scelta molto più appetibile.

La BYD installerà, secondo i piani comunicati, oltre quattromila stazioni in tutta la Cina. Uno step importante per una rivoluzione elettrica imponente. E i concorrenti? Riusciranno a competere? Tesla, Li Auto, NIO e Xpeng non restano certo indietro, ma nessuno ha ancora raggiunto la potenza e la visione di BYD. In un mercato in cui ogni secondo conta, chi riuscirà a stare al passo? La sfida è lanciata.