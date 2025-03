AirPods Max: annunciato l’audio lossless e a bassissima latenza

Apple rivoluziona ancora una volta l’esperienza d’ascolto dei suoi utenti con un aggiornamento software destinato a portare le AirPods Max a nuovi livelli di qualità e versatilità. A partire dal mese prossimo, le cuffie premium di Cupertino saranno le uniche sul mercato capaci di creare e mixare audio spaziale personalizzato. Con rilevamento della posizione della testa, aprendo nuove possibilità per musicisti, produttori e semplici appassionati di musica. L’aggiornamento software è previsto con il rilascio di iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4. Introdurrà il supporto per l’audio lossless a 24 bit e 48kHz, garantendo un’esperienza d’ascolto straordinaria e fedele alla registrazione originale.

Nuovo aggiornamento per le AirPods Max

Tale qualità audio superiore si estende anche all’audio spaziale personalizzato. Offrendo un suono immersivo e dettagliato. Per gli utenti Apple Music, ciò significa poter accedere a oltre 100 milioni di brani in formato lossless e sperimentarli come mai prima. Una delle caratteristiche più rivoluzionarie introdotte con tale aggiornamento è la possibilità di lavorare con audio a bassissima latenza. Utilizzando il cavo USB-C incluso, gli utenti potranno ottenere prestazioni audio di livello professionale con Logic Pro e altre applicazioni per la creazione musicale.

Per chi compone o mixa brani, la fedeltà audio e la riduzione della latenza garantiscono un flusso di lavoro più fluido e preciso. Ciò senza compromessi nella qualità del suono. Anche i gamer e i livestreamer potranno beneficiare di tale innovazione. L’audio a bassissima latenza riduce drasticamente il lag, offrendo un’esperienza di gioco e streaming paragonabile a quella degli altoparlanti integrati su Mac, iPad e iPhone.

Le AirPods Max con USB-C continueranno ad essere disponibili al prezzo di 579€. Presenteranno cinque eleganti colori: mezzanotte, galassia, blu, viola e arancione. Inoltre, il cavo audio da USB-C a jack cuffie da 3,5 mm, disponibile separatamente al prezzo di 45€. Per procedere con gli acquisti è possibile recarsi sul sito web ufficiale Apple e sull’app App Store. O in alternativa dai rivenditori autorizzati. Con tali nuove funzionalità, Apple punta a consolidare le AirPods Max come lo strumento ideale per chi cerca un’esperienza sonora senza precedenti.