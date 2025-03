Alpine A310, intercettato un muletto dell’elettrica in fase di test

L’attenzione è sempre più alta sui progetti che la casa automobilistica Alpine sta portando avanti al fine di conquistare nuovi utenti. Se da un lato, alla presentazione della A390 manca ormai davvero poca, dall’altro non sarà certamente l’unica novità del costruttore del Gruppo Renault.

Non a caso, infatti, Alpine punta ad ampliare la propria gamma di veicoli anche con modelli elettrificati. Strategia che porterà l’azienda francese a presentare una nuova vettura sportiva denominata A310. Un modello su cui il team di esperti del marchio sta lavorando attentamente al fine di realizzare una coupé in grado di sfidare modelli di altri importanti brand come Porsche. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono emersi in merito a questo nuovo progetto.

Alpine: al lavoro sull’elettrica A310

Occhi puntati sulla Alpine A390 ma non solo. La casa automobilistica francese, specializzata nella costruzione di vetture sportive, sta infatti lavorando alla realizzazione di una nuova coupé elettrica che andrà a rappresentare l’ammiraglia di una gamma a marchio Alpine interamente composta da vetture a zero emissioni.

A consentirci di avere un’idea generale sulla vettura è un muletto intercettato nei giorni scorsi durante i test invernali in corso in Nord Europa. Quel che sappiamo, però, è che la nuova A310 non sarà del tutto simile al muletto in quando attualmente il costruttore sta utilizzando una carrozzeria provvisoria sul prototipo.

Alcune fonti rendono noto che la casa automobilistica francese baserà la nuova coupé su un’apposita versione della piattaforma Alpine Performance.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti per comprendere come sarà il vero look del nuovo veicolo elettrico ma non solo. Dobbiamo anche aspettare che l’azienda francese decida di svelare tutti i dettagli relativi a powertrain e autonomia del veicolo. Non si esclude che in occasione della presentazione della A390 Alpine decida di annunciare alcuni dettagli.