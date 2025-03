Spectrum: il razzo tedesco si prepara al lancio

È stato annunciato un evento importante per l’esplorazione spaziale europea. A tal proposito, l’azienda tedesca Isar Aerospace si prepara al lancio inaugurale del suo razzo Spectrum. Tale evento rivoluzionario avrà luogo dallo spazioporto di Andøya, in Norvegia. Un’infrastruttura inaugurata nel 2023 e progettata specificamente per accogliere il razzo tedesco. La finestra di lancio, programmato per oggi, si aprirà alle 12:30 ora italiana e si estenderà fino alle 15:30. Si tratta del primo tentativo di raggiungere l’orbita terrestre da un sito situato nel continente europeo.

Innovativo lancio nello Spazio dall’Europa: ecco i dettagli su Spectrum

Sviluppato interamente in-house nel corso di sette anni, Spectrum è un razzo a due stadi alimentato da nove motori funzionanti a ossigeno liquido e propano nel primo stadio. Mentre un singolo motore Aquila multi-accensione è incaricato di completare l’inserimento e le manovre orbitali una volta raggiunto lo spazio. Spectrum ha un’altezza di 28 metri e si colloca in una posizione strategica nel panorama dei lanciatori spaziali. Risulta, infatti, più piccolo Electron di Rocket Lab (17 metri) e il potente Falcon 9 di SpaceX (70 metri). Tale razzo è stato progettato per trasportare fino a 1000 chilogrammi in orbita terrestre bassa. Dimostrando la sua capacità di rientrare nella categoria dei vettori di piccolo e medio sollevamento. Un settore particolarmente richiesto per il lancio di piccoli satelliti e carichi scientifici.

Per questo primo volo di prova, Isar Aerospace ha deciso di non trasportare carichi utili. Concentrandosi unicamente sulla raccolta e l’analisi dei dati fondamentali per migliorare la sua tecnologia. Anche se il volo inaugurale sia ancora in fase di preparazione, l’azienda ha già ottenuto un contratto commerciale importante. Lo scorso 12 marzo, Isar Aerospace ha annunciato un accordo con l’Agenzia Spaziale Norvegese per il lancio dei satelliti del programma Arctic Ocean Surveillance (AOS) entro il 2028. Tale progetto intende migliorare la sorveglianza e il monitoraggio delle acque artiche.

Nel frattempo, l’azienda mantiene un approccio prudente e realistico riguardo il lancio di Spectrum. Pochi razzi sono riusciti a raggiungere l’orbita al primo tentativo. Dunque, il vero obiettivo dell’azienda è quello di raccogliere informazioni utili. Ciò al fine di migliorare il funzionamento e la sicurezza del razzo. Indipendentemente dal risultato finale, suddetto lancio potrebbe aprire una nuova era per i lanci spaziali dall’Europa.