YouTube Music porta la radio AI anche su iPhone e iPad

YouTube Music fa parlare di sé con una grande novità. La piattaforma ha finalmente esteso la sua innovativa funzionalità “Ask Music” anche agli utenti iOS. Ciò subito dopo il suo debutto su Android avvenuto lo scorso settembre. L’aggiornamento alla versione 8.10 dell’app, disponibile ora su iPhone e iPad, permette agli abbonati a YouTubeMusic e YouTubePremium di creare stazioni radio personalizzate, sfruttando l’intelligenza artificiale.

La novità offre un’esperienza ancora più immersiva e su misura per ogni utente. Ogni persona infatti ora può godere di playlist che rispecchiano i propri gusti e stati d’animo.

YouTube Music: tutto ciò che devi sapere per un’ esperienza unica

Una volta che qualcuno ha accesso alla funzione, il riquadro “Ask for Music” apparirà in cima alla schermata Home di YouTube, pronto per essere utilizzato. La funzionalità consente di scegliere tra un carosello di dieci suggerimenti, ma dà anche la possibilità di personalizzare ulteriormente l’esperienza. Basta infatti un semplice tocco per creare una nuova stazione radio o inserire una descrizione specifica utilizzando il campo “Ask any way you like“, che supporta anche il comando vocale. In questo modo, l’utente può descrivere con parole proprie il tipo di musica che vuole ascoltare. Magari basandosi su emozioni, attività o esperienze particolari.

Una volta inserita la richiesta, YouTube Music impiega solo pochi secondi per generare la stazione radio desiderata. L’interfaccia risulta assolutamente familiare grazie alla somiglianza con le stazioni esistenti. Ma ciò che cambia è la selezione musicale, completamente personalizzata. La riproduzione inizia automaticamente con i primi tre brani suggeriti dalla piattaforma, che possono essere aggiunti alla libreria personale. In più, l’app fornisce anche una breve descrizione della stazione appena creata, offrendo quindi un qualcosa in più.

Questa nuova funzione va ad aggiungersi a “Music Tuner”. Ovvero un’altra opzione presente nell’applicazione che consente di creare stazioni scegliendo artisti, varietà musicale e generi. “Ask Music” si distingue per la sua capacità di reagire a richieste più fluide e naturali, creando playlist che rispondono alle esigenze di ognuno in tempo reale. Dopo essere stata disponibile inizialmente in Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda e Australia, la funzione arriva ora in modo definitivo anche su iPhone e iPad. Insomma, con il continuo sviluppo e l’espansione della disponibilità a livello mondiale, Google sembra impegnata a rendere l’esperienza musicale sempre più dinamica e accessibile per tutti.