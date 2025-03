Tesla: presto il debutto dei robotaxi anche in California

Tesla ha ottenuto uno dei permessi essenziali per l’inserimento dei suoi robotaxi in California. La California Public Utilities Commission ha infatti autorizzato l’azienda a possedere e gestire una serie di veicoli autonomi per specifici scopi commerciali. Questa concessione non riguarda il trasporto pubblico in senso stretto stavolta, ma è comunque qualcosa di importante per la mobilità più automatizzata. Il permesso ottenuto non permette ancora a Tesla di avviare un servizio di taxi a guida autonoma per il pubblico, almeno per ora. Esso consente tuttavia l’uso di veicoli per trasportare i dipendenti su percorsi predefiniti. Ciò significa che l’azienda è pronta a sperimentare sul campo la propria tecnologia. La California sta diventando un terreno fertile per la mobilità del futuro, dove il concetto di taxi si trasformerà presto in qualcosa di straordinario e futuristico grazie alla Tesla.

Il Cybercab Tesla: il futuro del trasporto

Al centro del progetto californiano vi è il Tesla Cybercab, il veicolo scelto per il servizio di robotaxi. Un’auto elettrica a due posti, senza volante e pensata per un’autonomia di circa 480 chilometri. Con una batteria capace di alimentare il Cybercab per decine di chilometri, Tesla sembra aver trovato il giusto equilibrio tra prestazioni e efficienza energetica. La vettura Tesla, con il suo aspetto futuristico, è solo uno dei tasselli di un piano ben più grande. L’automazione del trasporto non è più una visione lontana, ma una realtà che si sta preparando a entrare nelle nostre vite.

Elon Musk, CEO di Tesla, ha già confermato che alcuni dipendenti stanno testando il servizio a guida autonoma nelle aree della Bay Area. Gli utenti possono semplicemente aprire un’app e richiedere il trasporto in totale autonomia. Siamo pronti a vedere i primi robotaxi circolare per le città? L’espansione dei robotaxi Tesla non è solo una questione tecnologica, ma una vera e propria trasformazione delle abitudini urbane. Chi guiderà la mobilità del futuro? La risposta potrebbe trovarsi nelle strade della California, dove i primi esperimenti segnano l’inizio di un cambiamento radicale nel trasporto pubblico.