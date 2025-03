Google Chrome Canary introduce novità nella gestione delle schede

La versione Canary di Google Chrome, destinata agli sviluppatori e agli utenti più esperti, ha introdotto alcune nuove opzioni per la gestione avanzata delle schede. Le modifiche puntano a rendere più semplice l’interazione con gruppi di tab e migliorare l’esperienza d’uso in contesti multitasking.

Secondo quanto emerso nella build aggiornata al 18 marzo, è in fase di test una nuova voce nel menu contestuale delle tab: “Add all tabs to a new group” (“Aggiungi tutte le schede a un nuovo gruppo”). La funzione consente di raggruppare in un solo clic tutte le schede aperte, evitando operazioni ripetitive.

Più ordine per chi lavora con molte schede

I tab group, introdotti da Google nel 2020, permettono di organizzare le schede in gruppi colorati e personalizzabili. La novità rilevata nella versione Canary automatizza la creazione di questi gruppi, utile per riordinare rapidamente finestre con molte schede aperte, soprattutto in sessioni di lavoro o ricerca.

Un’altra opzione in fase di test è “Merge all tab groups” (“Unisci tutti i gruppi di schede”). Questa permette di combinare tutti i gruppi attivi in uno solo, utile per semplificare la visualizzazione quando si vogliono ridurre al minimo gli elementi sulla barra superiore del browser.

Funzioni sperimentali e rollout futuro

Le nuove voci non sono ancora disponibili di default: per accedervi è necessario attivare manualmente i flag sperimentali, digitando chrome://flags nella barra degli indirizzi e cercando i parametri relativi alla gestione dei gruppi di schede.

Come spesso accade nelle build Canary, non è garantito che queste funzionalità arrivino nelle versioni stabili del browser. Tuttavia, la loro presenza suggerisce che Google sta valutando nuovi strumenti per migliorare la produttività e l’organizzazione degli utenti.

Le modifiche in fase di test su Chrome Canary confermano l’interesse dell’azienda nel semplificare la gestione delle schede in ambienti ad alta attività. Se implementate nelle future versioni stabili, queste opzioni potrebbero offrire più ordine e controllo a chi lavora ogni giorno con decine di tab aperti.