Ops! Mobile ha la SUPER offerta da 300 GB in 5G: il prezzo batte Iliad e TIM

OPS! Mobile è quel tipo di gestore che gli utenti inizialmente non valutavano mai ma che oggi detiene la leadership. Il merito va attribuito soprattutto alla sua costante attività sul territorio, fatta di offerte mobili incredibili a prezzi altrettanto vantaggiosi. Nell’ultimo periodo ecco infatti una una nuova promozione pensata per chi cerca tanti giga a un prezzo fisso e senza sorprese. Si chiama OPS! Special 300 GB e offre minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 4G a 9,99€ al mese per sempre.

Cosa offre l’offerta di OPS! Mobile ogni mese

La particolarità di questa tariffa è la divisione dei giga disponibili, con un gran regalo da parte di Ops! Mobile. Ecco il resoconto con tutto ciò che c’è disponibile:

150 GB inclusi nell’offerta ;

; 150 GB extra forniti da OPS! Mobile ;

; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 100 SMS al mese ;

; Prezzo fisso di 9,99€ al mese per sempre.

Questa promozione è riservata a chi porta il proprio numero in OPS! Mobile, indipendentemente dall’operatore di provenienza, eccetto Vodafone.

Attivazione veloce con SPID e SIM gratuita per tutti

Per attivare OPS! Special 300 GB, è necessario identificarsi con SPID, un sistema che rende il processo rapido e sicuro. L’operatore ha deciso di non applicare costi di spedizione per la SIM, che viene inviata gratuitamente agli utenti.

L’attivazione dell’offerta ha un costo una tantum di 9,90€, da pagare solo al momento della sottoscrizione.

Un’offerta con tanti giga e senza aumenti o costi nascosti

OPS! Mobile garantisce che il prezzo rimarrà sempre lo stesso, senza aumenti futuri. Con 300 GB disponibili ogni mese, di cui 150 aggiunti come bonus, si tratta di una soluzione adatta a chi utilizza molto internet e vuole una connessione affidabile.

L’offerta può essere attivata direttamente online, senza vincoli contrattuali e con una gestione completamente digitale. Un’opzione interessante per chi cerca tanti giga senza spendere troppo e con un prezzo chiaro nel tempo.