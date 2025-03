Iliad ha sorpreso tutti: le offerte da 250 GB in 5G sono ancora disponibili

Non ci sono al momento aziende che riescono a fronteggiare la grande forza di Iliad, un gestore che dal 2018 detta legge in maniera incontrastata. L’obiettivo del provider è quello di dare continuità al suo progetto promuovendo anche offerte del passato che tornano spesso con prezzi rivisti, esattamente come in questo caso.

Iliad continua a proporre offerte mobile trasparenti e senza aumenti nel tempo, con pacchetti dati generosi e la possibilità di navigare in 5G senza costi extra. Attualmente, sono disponibili diverse soluzioni adatte sia ai nuovi utenti che a chi è già cliente dell’operatore.

Le offerte per tutti: offre ancora una volta Iliad

Chi cerca il massimo dei giga può attivare Giga 250, l’offerta più ricca di Iliad che, al costo di 11,99€ al mese, mette a disposizione 250 GB in 5G, oltre a minuti e SMS illimitati. Un’ottima soluzione per chi usa molto internet sullo smartphone senza preoccuparsi dei consumi.

Un’alternativa leggermente più economica è Giga 200, disponibile per 9,99€ al mese. Anche in questo caso, sono inclusi 200 GB in 5G, chiamate e messaggi illimitati, senza alcun vincolo o costo nascosto.

Entrambe queste offerte possono essere attivate sia dai nuovi clienti che dai già utenti Iliad. Tuttavia, chi è già cliente e vuole passare a una di queste promozioni deve avere un’offerta attiva con un prezzo inferiore a quello della tariffa scelta.

Un’opzione solo per chi è già cliente

Oltre alle due tariffe principali, Iliad propone anche Giga 150, un’opzione dedicata esclusivamente a chi è già cliente e vuole cambiare il proprio piano attuale con uno più vantaggioso. Questa promozione è accessibile solo a chi ha un’offerta con meno contenuti e desidera ottenere 150 GB in 5G, mantenendo sempre chiamate e SMS illimitati.

Tutte le offerte Iliad si distinguono per prezzi bloccati per sempre, senza sorprese in fattura. L’attivazione è semplice e può essere effettuata online oppure presso gli Iliad Store e i Corner presenti in tutta Italia.