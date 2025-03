HiCookie segna un nuovo record nell’overclocking delle RAM

Il mondo dell’informatica, un po’ come tutte le branche alle quali l’uomo si dedica vive anche di piccoli o grandi traguardi raggiungibili su vari fronti, quando parliamo però per l’appunto di informatica viene subito alla mente l’overclock, Pratica che porta determinati utenti esperti a far funzionare determinate componenti elettroniche a velocità impressionanti e soprattutto molto al di sopra di quelle teoricamente supportate, non è raro vedere infatti ad esempio professori girare a velocità oltre gli 8 o i 9 GHz E raffreddati tramite azoto liquido direttamente sul chip, ma i processori non sono gli unici a poter essere utilizzati per questa pratica, la medesima cosa si può effettuare sulle memorie, branca che ha visto l’arrivo di un nuovo record direttamente da un utente esperto che è riuscito a far funzionare delle memorie RAM ad una velocità incredibile.

Record incredibile

HiCookie è riuscito a portare degli stick DDR5 alla bellezza di 12.752 MT/s (Milioni di trasferimenti al secondo), indispensabile è stato l’apporto di Gigabyte, con la scheda madre Z890 AORUS TACHYON ICE, Che ha fornito tutto il necessario all’utente per riuscire in questa impresa e soprattutto alcune funzionalità ad hoc per questo tipo di pratica, un esempio è lo stato di alimentazione in tre fasi 18 + 1 + 2 abbinato allo switch per l’LN2 Mode, che risolve un bug in alcuni processori che si presenta quando si usano le tecnologie di raffreddamento più estreme.

Nello specifico le memorie RAM usate per il record sono state le V-COLOR Manta XFinity RGB DDR5, con un timing di 68-127-127-127;

Ovviamente ricordiamo che questo tipo di attività hanno pochi sbocchi pratici dal momento che soprattutto nell’uso quotidiano non sono necessarie velocità simili ed è più il timing a fare la differenza, si tratta di puro e semplice svago per gli esperti del settore che così però possono testare la resistenza e la qualità dei prodotti che hanno in mano, dettaglio che ovviamente torna molto utile alle aziende.