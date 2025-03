Una nuova offerta PosteMobile per chi vuole risparmiare

PosteMobile lancia un’offerta esclusiva dedicata ai nuovi clienti. Si tratta di “Creami EXTRA WOW 150″. Ovvero un piano tariffario pensato per chi cerca un servizio completo a un prezzo contenuto. Il pacchetto prevede chiamate e SMS illimitati, oltre a 150GB di traffico dati in 4G+. Il tutto con una velocità di navigazione che può raggiungere i 300Mbps. Il costo mensile è di soli 6,99€, mentre per attivare la SIM sono necessari 20€. Prezzo che comprende il costo della scheda e la prima ricarica.

PosteMobile: copertura estesa e gestione semplice del piano

Tale offerta, disponibile solo online, è pensata per garantire una connessione stabile e veloce grazie all’accesso alla rete Vodafone. La quale garantisce la copertura di oltre il 99% del territorio italiano. In più, sono inclusi nel servizio, senza costi aggiuntivi, funzioni utili come l’avviso di chiamata, il controllo del credito residuo e i servizi “Ti cerco” e “Richiama ora“. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di utilizzare la connessione anche in modalità hotspot, senza limitazioni o spese extra.

PosteMobile offre ai suoi utenti un’esperienza semplice e trasparente. Tutte le operazioni possono essere effettuate direttamente tramite l’app PostePay o accedendo all’area personale sul sito ufficiale. Dalla gestione del credito alla modifica delle impostazioni della SIM. Per chi necessita invece di attivare o disattivare la navigazione a consumo, è disponibile un servizio via SMS gratuito al numero 4071160, oppure è possibile contattare il servizio clienti.

Per continuare a usufruire dei vantaggi dell’offerta, è importante assicurarsi di avere credito sufficiente al momento del rinnovo. In caso contrario, si applicano tariffe a consumo. Quali 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12 cent. per ogni SMS e 2€ al giorno per 500 MB di traffico dati. La velocità di connessione dipende da diversi fattori. Tra cui la copertura della zona, il device utilizzato e il livello di congestione della rete.

Tale promozione si rivolge quindi a chi desidera un servizio mobile affidabile, con costi contenuti e una connessione veloce. Garantendo così un’ampia copertura in tutta Italia. PosteMobile si conferma quindi come un’alternativa altamente competitiva. Soprattutto per chi cerca una soluzione conveniente senza rinunciare alla qualità del servizio.