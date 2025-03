Elon Musk acquisisce Hotshot: Grok si espande nel mondo dei video AI

xAI, l’azienda di IA di Elon Musk, ha compiuto un nuovo passo avanti nel settore dell’AI. Come? Con l’acquisizione di Hotshot, una startup innovativa specializzata nella creazione di video generati artificialmente. La notizia è stata confermata direttamente dal CEO di Hotshot, Aakash Sastry, attraverso un annuncio sui suoi canali social.

Hotshot ha avuto un percorso di crescita rapido e ambizioso. Inizialmente concentrata su strumenti di generazione e modifica di immagini, la startup si è poi specializzata nella creazione di video tramite l’ AI generativa. Ciò l’ha portata a sviluppare tre modelli fondamentali: Hotshot-XL, HotshotAct One e Hotshot. Secondo Sastry, queste tecnologie stanno già mostrando il loro potenziale nel trasformare vari settori. Come l’istruzione, l’intrattenimento e la comunicazione.

Hotshot, Grok e l’espansione delle sue capacità AI

L’interesse per Hotshot però non è stato limitato a xAI. Anzi l’ azienda aveva già attirato a sé investitori di spicco, tra cui Alexis Ohanian, co-fondatore di Reddit, insieme a Lachy Groom e SV Angel. Ma con l’ingresso nella famiglia xAI, ora potrà finalmente sfruttare la potenza computazionale di Colossus, il più grande cluster AI al mondo. Nel frattempo, il sito web di Hotshot ha sospeso la possibilità di creare nuovi video dal 14 marzo. Mentre gli utenti avranno tempo fino al 30 dello stesso mese per scaricare quelli già generati.

L’integrazione di Hotshot rappresenta un’evoluzione chiave per Grok, il chatbot AI di xAI. Anche se non sono ancora stati annunciati dettagli precisi, l’intenzione di Musk di potenziare Grok con funzionalità video era già stata anticipata nei mesi scorsi. Ma ora, con la tecnologia avanzata di Hotshot, questo obiettivo sembra più vicino.

Grok3, la versione più recente del chatbot, ha già introdotto innovazioni rilevanti. Oltre a una maggiore capacità di elaborazione e analisi, il modello è ora in grado di generare immagini basate su comandi testuali.

Fino a poco tempo fa però Grok era accessibile solo agli utenti paganti dell’app X, un fattore che ne ha limitato la diffusione rispetto ai concorrenti. Per ampliare il pubblico, xAI ha quindi da poco lanciato un’app per iOS e ha iniziato a registrare utenti per la versione Android.

Insomma, il settore della generazione video AI è sempre più competitivo. OpenAI ha già sviluppato il suo modello, Sora. Mentre ByteDance, la società madre di TikTok, ha sorpreso tutti con l’annuncio di OmniHuman-1. Anche quest’ ultima è una tecnologia avanzata per la creazione di video generati artificialmente. Infine Google è entrata nella corsa con il suo modello text-to-video chiamato Veo.

Con questa mossa quindi, xAI punta a sfidare i giganti del settore e a posizionarsi tra le aziende leader nella generazione di contenuti AI. L’acquisizione di Hotshot potrebbe rappresentare così il passo decisivo per rendere Grok un assistente AI sempre più versatile e competitivo.