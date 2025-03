AMD: la dichiarazione sulle vendite che non ti aspettavi

Gli ultimi due anni stanno rappresentando per la nota azienda tinta di rosso un periodo di tempo decisamente dorato, l’azienda infatti dopo un lungo inseguimento alla rivale Intel è riuscita a scalzarla sia per meriti propri, sia per l’infelice periodo che l’azienda vestita di blu sta effettivamente attraversando da un po’ di tempo e soprattutto dall’arrivo dei suoi processori di 14ª generazione che non sono riusciti a raccogliere i risultati sperati, nel frattempo invece AMD ha registrato vendite record grazie soprattutto ai propri processori della famiglia Ryzen X3D, ma anche per le schede grafiche dedicate alla fascia media che hanno conquistato una fetta di mercato decisamente ragguardevole grazie al prezzo accessibile e alle ottime performance che sono in grado di offrire.

La dichiarazione a sorpresa

Questo contesto ha portato ad una crescita decisamente importante del mercato di AMD, soprattutto a livello giapponese, all’interno della nazione nipponica infatti ora AMD rivendica il 45% delle quote di mercato, un valore decisamente impressionante che l’anno prima sembrava soltanto un miraggio, ma talmente un miraggio che recentemente durante un evento, un rappresentante della nota azienda si è espresso con un pizzico di autoironia sottolineando che non sono abituati a vendere così tanto, segno che effettivamente nemmeno l’azienda si aspettasse un riscontro così positivo dei suoi prodotti.

Ovviamente si tratta di un trampolino di lancio importante che apre ad un futuro decisamente ricco di possibilità, dal momento che ora AMD sta godendo Dei frutti del proprio lavoro e sta stringendo numerose partnership, quella più risonante e ovviamente legata a Sony e a PlayStation, non a caso sarà nuovamente AMD a fornire il chip che verrà montato all’interno della prossima generazione di console da salotto prodotte da Sony.

C’è poco da aggiungere effettivamente AMD ha fatto ottimi passi negli ultimi tempi e i risultati si vedono, i suoi prodotti sono richiestissimi e certe volte anche difficili da reperire.