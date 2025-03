Ecobonus 2025: nuovi incentivi per moto e scooter

Continua l’impegno per incentivare una mobilità più green. A tal proposito, è stato annunciato il ritorno degli incentivi. Utilizzabili da chi intende comprare ciclomotori e motocicli elettrici e ibridi. Dal 18 marzo 2025, infatti, le concessionarie hanno riattivato le prenotazioni del contributo. Tramite il consueto portale dedicato all’Ecobonus. Ciò grazie allo sblocco del fondo da 30 milioni di euro stanziato dalla legge di bilancio 2021. Tale incentivo è particolarmente atteso sia dai consumatori sia dalle aziende. L’Ecobonus 2025 prevede un contributo economico rivolto a tutti coloro che acquistano un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica. In particolare, le vetture devono appartenere a determinate categorie. Ovvero L1e, L2e, L3e, L4e. L5e, L6e e L7e. È interessante notare che l’incentivo si applica anche ai quadricicli elettrici. Come la Citroen Ami.

Ecobonus 2026: ecco i dettagli

Si tratta di una misura utile per la diffusione di mezzi a basso impatto ambientale. Con l’obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti. E promuovere un sistema di mobilità più green. Le modalità per ottenere lo sconto sono invariate rispetto agli anni precedenti. I clienti non devono fare nulla, in quanto è il concessionario a occuparsi della richiesta del contributo. Quest’ultimo verrà riconosciuto direttamente sotto forma di sconto. Applicato sul prezzo finale del veicolo.

Il contributo prevede uno sconto fino al 30% sul prezzo di listino. Con un limite massimo di 3.000 euro. Ciò nel caso in cui non si effettui alcuna rottamazione. In alternativa, lo sconto può raggiungere il 40%. Arrivando fino ad un massimo di 4.000 euro. Ciò solo se viene rottamato un veicolo di categoria L omologato alla classe Euro 0, 1, 2 o 3. Inoltre, in suddetto caso, il veicolo deve essere di proprietà di chi acquista. O anche di un familiare convivente da almeno 12 mesi.

È importante ricordare che gli sconti vengono calcolati senza IVA. Prendiamo ad esempio, un veicolo elettrico con un prezzo di 1.000 euro esclusa IVA. In suddetto caso, il contributo del 30% corrisponde a 300euro. Portando il prezzo finale a 920 euro. Inclusa l’IVA. L’Ecobonus rappresenta un’occasione unica. Indirizzata a tutti coloro che vogliono comprare un veicolo a due ruote elettrico o ibrido a condizioni vantaggiose.