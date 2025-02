Auto elettriche nel 2025: oltre 20 milioni di vetture vendute?

Quest’anno, secondo i calcoli, il mercato delle auto elettriche di tutto il mondo vedrà un’enorme crescita salendo a numeri ancora più impressionanti rispetto al 2024. Secondo Rho Motion, si supereranno i 20 milioni di veicoli venduti. Se la stima si svelasse giusta, ci sarebbe così un aumento del 18% dall’anno appena passato. È una progressione costante che non accenna a fermarsi. Ma cosa guida questa crescita? Soprattutto la Cina, con le sue previsioni di 12,9 milioni di vendite. Il Paese si conferma ancora la forza trainante del mercato globale. Anche l’Europa, dopo un 2024 alquanto difficile, tornerà a crescere. Si parla del 15% in positivo al momento. In Nord America si registrerà invece un aumento delle auto elettriche 16%. Tutti i principali mercati mondiali mostreranno un segno positivo.

L’anno passato è stato complesso, soprattutto per l’Europa, che ha chiuso con un calo del 3%. L’entrata in vigore di nuove normative sulle emissioni dovrebbe però invertire tale tendenza. Ci si aspetta un miglioramento grazie al lancio di modelli di auto elettriche più piccoli ed economici. Molti produttori, però, potrebbero non rispettare i nuovi requisiti, rischiando multe pesanti. Un mercato competitivo, che richiede adattamenti continui per non perdere terreno.

Cina e Nord America in avanti nell’immatricolazione delle auto elettriche

In Cina, la crescita sarà sostenuta dall’apertura di nuovi stabilimenti all’estero. Grandi case automobilistiche come BYD e Great Wall Motors rafforzeranno la loro presenza globale, con nuovi impianti in Brasile e Ungheria. Il programma di permuta continuerà a spingere le vendite interne, consolidando ulteriormente il dominio cinese nelle auto elettriche. Negli Stati Uniti e in Canada, l’incognita politica sotto la nuova amministrazione potrebbe rallentare la crescita nel lungo termine. Ma nel breve periodo, i piani delle case automobilistiche sono già avviati e l’impatto delle nuove leggi sarà minimo. La transizione elettrica proseguirà, anche se con ritmi diversi in confronto al passato. Che dire quindi del futuro? L’elettrificazione del mercato è ormai una realtà consolidata e non si tornerà indietro.