Ballerina, pubblicato il nuovo trailer dello spin-off di John Wick

Il nuovissimo trailer di Ballerina conferma che l’universo narrativo di John Wick è più vivo che mai. La pellicola diretta da Len Wiseman arriverà nelle sale il prossimo 6 giugno e sarà ambientata a cavallo degli eventi visti in John Wick: Capitolo 3 – Parabellum.

Ballerina seguirà le vicende di Eve Macarro, interpretata da Ana de Armas, nel suo percorso per diventare una letale assassina. Addestrata dalla Ruska Roma, Eve si troverà a fronteggiare una minaccia proveniente dal suo passato pronta a reclamare vendetta senza esclusione di colpi.

La sceneggiatura è curata da Shay Hatten, mentre tra i produttori figurano Basil Iwanyk, Erica Lee e Chad Stahelski, regista dei capitoli dedicati a John Wick. Nel cast, invece, figurano attori del calibro di Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus.

La saga di John Wick si prepara ad accogliere il primo spin-off intitolato Ballerina con Ana de Armas come protagonista

Considerando lo stretto collegamento con l’universo di John Wick, non sorprenderà sapere che in Ballerina saranno presenti anche Lance Reddick e Ian McShane che riprenderanno i rispettivi ruoli all’interno dell’Hotel Continental. Infine, il trailer svela uno dei colpi di scena che i fan della saga si aspettavano, la presenza di Keanu Reeves nel ruolo del temibile Baba Jaga.

Il film è il primo spin-off pensato per il grande schermo dopo che la mini serie Continental è stata pubblicata su Amazon Prime Video. Come per la saga principale, ci aspettiamo un altissimo livello di realismo negli scontri a fuoco oltre a coreografie curate e accattivanti.

La curiosità verso il progetto è tanta e, in caso di accoglienza positiva da parte del pubblico, possiamo aspettarci una concreta espansione della mitologia di John Wick. Non resta che attendere ancora qualche settimana prima di poter ammirare Ballerina in tutti i cinema e valutare questo nuovo capitolo della saga.