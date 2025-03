Xiaomi Redmi A5 4G: gigante da 6,88” a un prezzo super

Redmi A5 4G è stato lanciato in Bangladesh… ma senza troppi clamori. Niente eventi, niente annunci ufficiali: Xiaomi ha semplicemente iniziato a distribuirlo ai rivenditori, lasciando che le prime immagini arrivassero direttamente dagli scaffali dei negozi. Così, mentre le immagini stampa scarseggiano, abbondano invece le foto dal vivo, comprese quelle dei dummy, i modellini non funzionanti esposti nei punti vendita.

Redmi A5 4G arriva in Bangladesh senza troppi annunci

Ma cosa offre questo nuovo smartphone entry-level? Per ora le informazioni arrivano da diverse fonti, quindi alcuni dettagli potrebbero ancora essere incerti. Tuttavia, il quadro generale è già abbastanza chiaro: Redmi A5 4G punta tutto su un grande display da 6,88 pollici, che secondo i rumor potrebbe essere un LCD HD+ con refresh rate a 120 Hz. Una scelta interessante per la fascia bassa, soprattutto se confermata.

Sul fronte fotografico, troviamo una fotocamera frontale da 8 MP per i selfie, mentre sul retro spicca un sensore principale da 50 MP con funzioni AI. Per lo sblocco, c’è un classico lettore di impronte laterale, mentre sotto la scocca batte una batteria da 5.200 mAh con ricarica a 18W (anche se nella confezione pare ci sia solo un caricatore da 15W).

Il processore è un altro punto da confermare: sembra che Redmi A5 4G monti un SoC Unisoc T7250, un chip octa-core con due core Cortex-A75 e sei Cortex-A55, affiancato dalla GPU Mali-G57. Per quanto riguarda le memorie, il dispositivo arriva in due varianti: 4 GB di RAM con 64 GB di storage oppure 6 GB di RAM con 128 GB di memoria interna.

E il prezzo? In Bangladesh, il modello base costa circa 83 euro, mentre la versione con più memoria arriva a circa 100 euro. Un posizionamento in linea con le aspettative per questa fascia di mercato.

Infine, c’è un dettaglio curioso: secondo alcuni rumor, Redmi A5 4G potrebbe arrivare in altri mercati sotto il nome di Poco C71. Non si sa ancora se cambieranno alcune specifiche o le colorazioni, ma considerando che il giallo è il colore simbolo di Poco, qualche variante cromatica potrebbe essere in arrivo.

Ora resta solo da vedere se e quando questo smartphone sbarcherà in altri Paesi… magari con qualche sorpresa in più!