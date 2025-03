WhatsApp diventa uno strumento per spiare: basta solo seguire questi passaggi

Ci sono state tante novità che hanno interessato WhatsApp, il colosso della messaggistica istantanea, che durante gli ultimi anni soprattutto ma a quanto pare una delle più importanti arrivò tempo addietro. Tanti utenti ricorderanno infatti quando c’erano delle applicazioni che permettevano di spiare altre persone proprio tramite WhatsApp, conoscendo le loro conversazioni per filo e per segno. Le applicazioni utili per spiare chiunque ad oggi non funzionano più grazie ad un’attività di WhatsApp che ha consistito proprio nel debellare il tutto.

Ad oggi però si parla insistentemente di un’altra applicazione, una soluzione molto utile che potrebbe essere perfetta per chi vuole conoscere i movimenti del proprio partner ad esempio.

WhatsApp: con questa nuova applicazione gli utenti possono conoscere tutto e spiare chi gli pare

Tenere d’occhio il proprio partner durante la giornata può essere importante quando si hanno dei sospetti. Lo stesso discorso può valere anche per un amico del quale si sta dubitando e per riuscirci non bisogna fare altro che scaricare un’applicazione di terze parti relative a WhatsApp che si chiama Whats Tracker. Questa include al suo interno delle funzionalità molto utili tra cui quella di riconoscere in tempo reale l’orario di entrata e di uscita di un qualsiasi contatto che venga scelto dalla lista.

L’utente che utilizza questa piattaforma in poche parole selezionerà un contatto E capirà in tempo reale quali saranno i suoi movimenti riuscendo a ricevere una notifica tutte le volte che entrerà uscirà dall’applicazione. Sarà questo il modo perfetto per riuscire a capire tutti i movimenti, anche quelli segreti, magari dettati dal fatto che non mostra il suo stato come online quando si connette. Alla fine della giornata ci sarà anche il report completo con tutto ciò che è stato fatto, dalle entrate e alle uscite. Questa soluzione è gratuita per tutti e non è affatto illegale.