WhatsApp: questa videochiamata può prosciugarvi il conto corrente

Se anche voi utilizzate WhatsApp tutti i giorni allora dovete per forza prestare attenzione ad una nuova Truffa che è entrata in circolazione da poco tempo, si tratta dell’ennesima truffa online che questa volta però sfrutto un modus operandi decisamente diverso dal solito, ma incredibilmente efficace e soprattutto privo di soluzione, nel caso cadiate in errore, come sempre l’obiettivo dei truffatori rimane sempre quello di ottenere informazioni sensibili sulle loro vittime in modo da poterle utilizzare a proprio vantaggio in svariate tipologie di reati, quella più gettonata ovviamente risulta il furto dal conto corrente, ecco dunque perché restare informati e indispensabile per non cadere nelle nuove truffe che ogni giorno esplodono online.

Cosa sta succedendo

La nuova truffa che sta colpendo gli utenti italiani prende di mira il loro conto corrente, nello specifico si tratta di una truffa che utilizza WhatsApp come mezzo di comunicazione e le videochiamate come vero e proprio mezzo di truffa, i truffatori contattano la vittima fingendosi il suo istituto bancario con lo scopo fittizio di dover recapitare una comunicazione davvero molto urgente, la vittima così tende ad abbassare la guardia e ad ottemperare alle richieste di truffatori, questi ultimi richiedono l’avvio di una video chiamata e poi addirittura l’avvio della condivisione dello schermo, dopodiché cercheranno di convincere la vittima ad effettuare l’accesso per esso la propria piattaforma Internet banking, in modo da poter visualizzare con i loro occhi le credenziali di accesso, le conseguenze di questo tranello sono presto dette, i truffatori utilizzeranno poi quelle stesse credenziali per poter accedere alla piattaforma della vittima, per poi rubare tutto il credito contenuto al suo interno.

Prestate la massima attenzione, dunque e se doveste ricevere una comunicazione simile a quanto descritto sopra, non rispondete e soprattutto non dichiarate nessun dato legato a voi stessi, in tal modo non correrete nessun pericolo.