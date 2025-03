PosteMobile offre 50 GB in 5G: il merito è della straordinaria Creami Extra Wow

Tutti i gestori mobili che operano nel mondo della telefonia mobile in Italia hanno a disposizione qualcosa con cui potrebbero corrompere un utente e portarlo dalla sua parte. Tra i più importanti ormai da qualche anno a questa parte non poteva che esserci anche il nome di PosteMobile. Questo provider infatti anche questa volta propone un’offerta molto interessante che potrebbe servire a tanti, la quale prende il nome di Creami Extra WOW 50 e include minuti e SMS illimitati oltre a 50 GB di traffico dati in 4G+ fino a 300 Mbps, il tutto per 5,99€ al mese.

Un’offerta aperta a tutti come solo PosteMobile sa fare

Scegliere questa promozione è davvero facile per tutti, in quanto ogni utente può decidere di attivarla senza restrizioni e senza dover rispettare particolari condizioni. Il piano è pensato per chi vuole un buon numero di Giga senza spendere troppo e preferisce una tariffa chiara e senza sorprese.

Attivazione facile e veloce con PosteMobile

PosteMobile offre diverse modalità per attivare Creami Extra WOW 50, rendendo il processo semplice e immediato:

Online , tramite il sito ufficiale dell’operatore;

, tramite il sito ufficiale dell’operatore; Negli uffici postali , per chi preferisce il supporto di un operatore fisico;

, per chi preferisce il supporto di un operatore fisico; Telefonicamente, contattando l’assistenza clienti di PosteMobile.

Il costo di attivazione è di 10€ una tantum, somma che include anche il costo della SIM.

Un’opzione conveniente per chiamate e dati

Con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G+, questa offerta rappresenta una delle proposte più equilibrate per chi vuole un piano mobile senza spendere troppo. Grazie alla rete di PosteMobile, basata sull’infrastruttura Vodafone, gli utenti possono contare su una connessione stabile e affidabile in tutta Italia.

Trovare un’offerta del genere non è facile ed è per questo che prenderla subito al volo è una soluzione utile per chiunque. Tutti i dettagli per filo e per segno sono descritti anche sul sito ufficiale nel caso in cui voleste farmi un’idea ancora più precisa.