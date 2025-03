Samsung, problemi per le soundbar dopo l’aggiornamento

In questi giorni Samsung ha rilasciato un aggiornamento firmware per le soundbar che avrebbe aggiunto altre funzioni ai dispositivi. Questo aggiornamento però non ha portato i risultati sperati dato che ha completamente mandato in tilt tutte le soundbar. Infatti sembra che non rispondano più ai comandi e in più sono nati anche altri problemi di interazione con la televisione. I dispositivi coinvolti riguardano anche i modelli Samsung di livello superiore per cui non è da sottovalutare.

Dal punto di vista dei modelli abbiamo la Q800D, Q900D e Q995D, che lamentano i problemi sopra descritti in merito all’ aggiornamento firmware. Il problema principale è che si tratta di una situazione complicata da gestire poiché l’ aggiornamento cambia alcuni sistemi principali di funzionamento base. Essendo il programma principale della soudbar, la situazione è molto complicata soprattutto per il team Samsung per trovare la soluzione.

Samsung, soundbar in tilt dopo l’ aggiornamento

Dopo aver installato l’ aggiornamento, la soundbar fa apparire la scritta Hello sul display, ma il televisore non riconosce più il dispositivo e quindi utilizza i propri altoparlanti. Oltre a questo i tasti fisici non rispondono più ai comandi e altre funzioni base non sembrano rispettare il corretto funzionamento. Gli utenti hanno tentato varie modalità per provare a risolvere il problema ma senza successo. Anche Samsung non ha saputo rispondere agli avvisi degli utenti. Il problema è stato presentato al team e si sta cercando una soluzione adeguata. I dispositivi coinvolti essendo di fascia alta hanno anche un certo valore, per cui rappresenta anche una certa frustrazione per gli utenti.

Il problema è piuttosto complicato da gestire dato che va a modificare alcuni dei parametri di funzionamento base della soundbar. Non resta altro da fare che aspettare dei possibili miglioramenti in seguito alle modifiche apportate da Samsung in modo da risolvere il problema senza spendere altro denaro.