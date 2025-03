Samsung: soundbar bloccate da un nuovo aggiornamento, cosa sta succedendo

Brutte notizie per i possessori di alcune soundbar Samsung. Secondo quanto riportato infatti, più prodotti della serie Q avrebbero riportato problemi abbastanza seri in seguito all’ultimo aggiornamento che l’azienda avrebbe rilasciato per il firmware. In breve, i dispositivi diventano inutilizzabili e non funzionano più.

Sono davvero tanti gli utenti che hanno manifestato il problema sulle pagine ufficiali di Samsung ma anche sui vari social. Le notizie parlano di alcuni dispositivi più colpiti, tra i quali ci sarebbero le soundbar Q800D, Q990D e Q995D. Queste hanno ricevuto la versione 1.020 del firmware. Il problema spunterebbe dopo l’installazione: le soundbar sembrano accendersi normalmente, ma non vengono più riconosciute dal televisore e non rispondono ai comandi.

Cosa succede dopo l’aggiornamento alle soundbar

Gli utenti raccontano di un comportamento strano: la soundbar si accende, compare il solito messaggio di benvenuto “Hello”, e poi il nulla. Il TV passa automaticamente agli altoparlanti interni, come se la soundbar non esistesse.

Come hanno manifestato diversi utenti, tutti i tasti sembrano andare fuori uso. Insomma, un aggiornamento che invece di migliorare le cose, ha reso inutili dispositivi dal costo di diverse centinaia di euro.

Samsung ancora in silenzio, assistenza senza soluzioni

Chi ha provato a contattare il supporto Samsung ha ricevuto solo risposte vaghe. L’azienda ha confermato che il problema è stato segnalato al reparto tecnico, ma non ha fornito una soluzione né indicato tempistiche per un possibile fix.

L’ipotesi più probabile è che il firmware abbia “brickato” (cioè bloccato irrimediabilmente) le soundbar, il che potrebbe significare che l’unico rimedio sarà una sostituzione in garanzia. Ma su questo punto Samsung non si è ancora espressa.

Se non hai ancora aggiornato la tua soundbar, evita di farlo almeno fino a quando non ci saranno notizie certe su una soluzione. Per chi è già stato colpito dal problema, l’unica speranza è che Samsung trovi presto un rimedio, magari con un nuovo aggiornamento che riporti tutto alla normalità.