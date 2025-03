Huawei Pocket 3, il nuovo membro della serie Pura

Con il continuo sviluppo della tecnologia stiamo arrivando a dei risultati davvero assurdi. Un esempio di questi ce lo porta la nuova serie Pura con il famoso Huawei Pocket 3.

Stiamo parlando di un nuovo dispositivo all’avanguardia ricco di nuove caratteristiche e dettagli.

Huawei Pocket 3, un nuovo partecipante?

Huawei ha finalmente ufficializzato che tra pochissimi giorni, in precisione parliamo del 20 marzo, sarà svelata la nuovissima gamma di dispositivi Pura. Tra quest’ultimi dovrebbe far parte il Huawei Pocket 3. Il nuovo telefono pieghevole che vuole portare qualcosa di totalmente diverso in questo settore, attraverso il suo display interno che andrebbe a richiamare il layout di un iPad mini.

La nuova notizia riguarda che visto l’annuncio della data, il CEO di Huawei, Richard Yu si è fatto sorprendere con in mano il nuovo Huawei Pocket 3. Così facendo di permetterci uno sguardo più approfondito al nuovo telefono.

Normalmente questa nuova immagine non ci permette in alcun modo di porre uno sguardo anche alle caratteristiche del pieghevole. A quanto pare sembra andare a confermare una larghezza davvero ampia rispetto al solito. Oltre a questo si può anche osservare una fotocamera anteriore posta in un foro posizionato al centro dello schermo. Con molta probabilità quello che possiamo osservare è Huawei Pocket 3 in modalità aperta, visto che i numerosi rumor parlano di un display da 3,48″ quando rimane chiuso. Lo smartphone ripreso invece sembra essere più vicino ai 6,28″, il quale dovrebbe aver equando è aperto.

Va ricordato che la superfice d’uso deve essere superiore rispetto quella dei normali smartphone da 6,3″, visto che il rapporto di forma 3:2 risulta essere molto più largo rispetto i normali classici 19,5:9. Quindi permetterebbe di usufruire di uno schermo maggiore con una diagonale compatta.

Per poter scoprire di più basterà solo aspettare il 20 marzo. Data con la quale molti dubbi e incertezze saranno tolti, attraverso la tanto aspettata presentazione.