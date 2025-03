1Mobile offre il 5G con 200 GB al mese nella sua SPEED, ecco l’offerta amata da tutti

Soluzioni come quelle proposte dai gestori virtuali sono sempre ben accette da parte del pubblico, in quanto propongono il meglio per prezzi bassissimi. Non è un mistero infatti che 1Mobile stia ormai da tempo proponendo una nuova offerta per chi vuole tanti Giga e chiamate illimitate a un prezzo contenuto. Si chiama Speed 5G 200 Limited Edition e include minuti senza limiti, 50 SMS e 200 GB in 5G. Il primo mese è in promozione a 5 euro, poi il costo diventa 7,99€ al mese per sempre. Tutto ciò è attualmente disponibile direttamente sul sito ufficiale.

Offerta aperta a tutti con portabilità

Questa tariffa è disponibile per chiunque voglia passare a 1Mobile, senza restrizioni legate all’operatore di provenienza. Portando il proprio numero, si può approfittare di diversi vantaggi, tra cui la SIM gratuita e l’attivazione senza costi aggiuntivi.

Chi invece preferisce attivare un nuovo numero può comunque scegliere la promo, ma in questo caso è previsto un costo di 5 euro per la SIM.

Attivazione rapida con SPID

L’attivazione della Speed 5G 200 Limited Edition è particolarmente semplice: può essere completata solo tramite SPID, garantendo un processo veloce e sicuro. Questa procedura elimina i passaggi più lunghi e permette di ottenere la SIM in tempi ridotti.

Fino al 31 marzo 2025

L’offerta è attivabile fino al 31 marzo 2025, quindi c’è tempo per valutarla, ma chi cerca una soluzione conveniente con il 5G incluso e tanti Giga potrebbe volerla bloccare prima della scadenza. Soluzioni di questo genere infatti vanno prese al volo, soprattutto quando si è indecisi: è così che si possono risolvere tutti i dubbi senza avere problemi su qualità e quantità.

Grazie alla rete Vodafone, 1Mobile assicura una copertura ampia e affidabile, rendendo questa promo una valida alternativa per chi desidera un piano economico senza rinunciare alla qualità della connessione. Non è altro che fare una scelta ben oculata e senza perdere troppo tempo.