PosteMobile aggiorna la lista dei dispositivi compatibili con VoLTE

PosteMobile è l’ operatore virtuale che fa parte del gruppo Poste Italiane. Di recente, l’ azienda, ha aggiornato la lista degli smartphone compatibili con il suo servizio VoLTE (Voice over LTE). Di cosa si tratta? Di un’ opzione piuttosto nuova che consente di effettuare e ricevere chiamate utilizzando la rete 4G anziché quella 2G. Essa infatti migliora in maniera davvero significativa la qualità delle conversazioni e consente di navigare su Internet oltre che di poter effettuare telefonate.

Parlando di nuovi ingressi, ora risultano essere compatibili per questo servizio alcuni noti brand di telefonia, come OnePlus, Xiaomi, Poco e Realme. Fino ad oggi infatti, la lista includeva solo smartphone di marchi come Samsung, Motorola, Apple, Google Pixel e Oppo.

La tecnologia VoLTE di PosteMobile continua a crescere in compatibilità e vantaggi

L’ aggiornamento di PosteMobile arriva dopo quello di febbraio 2025, che aveva già introdotto brand come quelli della linea Oppo e Google Pixel. Con questa nuova revisione, quindi, la compatibilità con la tecnologia VoLTE si estende a nuovi modelli di telefoni appartenenti a tre produttori. Ovvero OnePlus, Xiaomi (solo per i marchi Redmi e Poco) e Realme. In particolare ci riferiamo al OnePlus12, il PocoF5 e il RealmeGT 2.

L’operatore, che sfrutta la rete Vodafone Italia, continua a puntare su una connessione 4G di alta qualità. A partire da giugno 2024, infatti, ha provveduto ad attivare l’opzione 5G. La quale consente di navigare ad una velocità fino a 2Gbps in download. Con il VoLTE dunque, i clienti non dovranno più preoccuparsi di passare automaticamente alla rete 2G durante le chiamate, come accadeva in passato. Ma potranno godere di una navigazione più fluida, anche mentre parlano al telefono, in maniera totalmente automatica.

Insomma, l’introduzione del servizio VoLTE ha segnato una svolta per gli utenti di PosteMobile. In quanto, come detto, esso consente non solo una migliore qualità vocale ma anche un miglior utilizzo della rete mobile. Importante ricordare che per usufruire di questa opzione non sono richiesti pagamenti extra. Ma è solamente necessario disporre di uno smartphone 4G compatibile.

I dispositivi che rientrano nella lista di quelli certificati da PosteMobile offrono così una migliore esperienza utente, soprattutto per chi utilizza il proprio telefono per chiamate e navigazione simultanea. In ogni caso l’operatore continua ad aggiornare periodicamente l’elenco dei dispositivi compatibili, così che sempre più persone possano beneficiare delle ultime novità tecnologiche.

In caso di dubbi sulla compatibilità, l’ azienda suggerisce ai clienti di contattare il produttore del proprio smartphone o di consultare direttamente il supporto clienti.