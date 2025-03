Apple sotto accusa: promesse sull’AI del nuovo iPhone 16 smentite

Una nuova class action scuote Apple. La Corte Distrettuale di San Jose ha ricevuto una denuncia che accusa l’azienda di Cupertino di pubblicità ingannevole e concorrenza sleale. Al centro della polemica c’è il lancio della suite “Apple Intelligence”, presentata come rivoluzionaria per la gamma iPhone 16. Tuttavia, le promesse fatte non sarebbero state rispettate. Peter Landsheft, residente di San Diego, ha acquistato un iPhone 16 Pro Max nell’ottobre 2024, fidandosi delle affermazioni pubblicitarie. La pubblicità, infatti, presentava un assistente Siri potenziato e funzionalità AI “trasformative”.

Ma, a distanza di mesi, Apple ha ammesso che molte di queste funzioni potrebbero non arrivare fino al 2026, se mai vedranno la luce. È lecito chiedersi a questo punto quanto l’aziende sapesse della faccenda. Secondo la denuncia, Apple era perfettamente consapevole dei limiti tecnologici già durante il lancio. Le aspettative sono state alimentate da una campagna globale, inclusa una pubblicità con l’attrice Bella Ramsey che mostrava funzioni mai implementate. Dopo lamentele, Apple ha rimosso il video, ma senza scuse ufficiali. La frustrazione dei consumatori cresce.

Un miraggio tecnologico, non una realtà: Apple ha ingannato i suoi utenti?

L’azione legale dipinge Apple come colpevole di aver creato un miraggio tecnologico. Il team legale Clarkson, specializzato in cause legate all’intelligenza artificiale, accusa Apple di aver fuorviato i clienti, inducendoli a credere che il loro iPhone 16 fosse dotato di una tecnologia rivoluzionaria. Ma cosa hanno ottenuto davvero i consumatori? Secondo le accuse, l’azienda ha tratto un vantaggio sleale rispetto a concorrenti come Samsung e Google, che offrono vere soluzioni AI con cautela. I dati di mercato mostrano che le vendite degli iPhone 16 Pro sono aumentate dell’11%, grazie alla fiducia generata dalle promesse sull’intelligenza artificiale. La causa chiede un risarcimento per il sovrapprezzo pagato dai consumatori, oltre alla restituzione degli utili ottenuti ingannevolmente. Si parla anche di una campagna di rettifica pubblicitaria che obblighi Apple a chiarire la realtà delle sue offerte. È questo il futuro che i clienti Apple si aspettavano?