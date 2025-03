YouTube: nuova ondata anti AdBlock, i banner tornano in voga

Dopo un periodo discretamente lungo di calma, piatta, sembra proprio che YouTube abbia deciso di riprendere la propria crociata contro gli AdBlock, nello specifico, i software installabili come estensioni all’interno dei browser consentono di aggirare le pubblicità presenti anche su YouTube, cosa che ovviamente l’azienda non vede di buon occhio dal momento che le inserzioni pubblicitarie sono la sua principale fonte di introiti, dunque la loro mancata visualizzazione porta a un mancato guadagno.

Per un certo periodo YouTube aveva introdotto dei blocchi alla visualizzazione dei video per coloro che utilizzavano questi software, salvo poi rimuoverli per un periodo di tempo decisamente lungo in cui gli utenti sono rimasti liberi di utilizzare il blocco alle pubblicità senza nessun tipo di problema, fino a questo momento, sembra infatti che i banner siano tornati ad apparire bloccando la visualizzazione dei video agli utenti che utilizzano i software per bloccare la pubblicità.

La crociata riparte

Se usate un AdBlock potreste visualizzare il seguente messaggio in un banner: “Sembra che tu stia utilizzando un blocco pubblicitario. La riproduzione video è bloccata a meno che YouTube non sia inserito nella lista bianca o il blocco pubblicitario sia disattivato”, il banner in questione non lascia all’utente se non due opzioni tra le quali scegliere, disattivare il blocco alle pubblicità oppure attivare YouTube Premium per poter utilizzare tranquillamente YouTube senza le pubblicità dal momento che poi queste ultime verrebbero rimosse direttamente da Google in quanto abbonati, quest’ultima ha riavviato tale campagna insistendo sul fatto che le pubblicità sono indispensabili dal momento che è fonte principale di guadagni.

Di conseguenza, se anche voi utilizzate questa tipologia di software e dovreste incappare nel banner che blocca la visualizzazione video, l’unica cosa che potete fare per non attivare YouTube Premium e guardare i vostri video preferiti risulta disattivare il software di blocco oppure inserire YouTube nella lista delle eccezioni.