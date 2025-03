MediaTek Dimensity 9400 Plus: ecco quando arriverà il nuovo chip

MediaTek si prepara a un evento di grande rilievo per il settore tecnologico. La società ha infatti annunciato la data della MediaTekDimensity Developer Conference 2025, prevista per l’11 aprile. Anche se non è stato ancora confermato in via del tutto ufficiale, si prevede che durante l’evento verrà presentato il nuovo chip Dimensity 9400 Plus. Ovvero una versione potenziata dell’attuale Dimensity9400.

Le possibili novità del Mediatek Dimensity 9400 Plus

L’intelligenza artificiale sarà il tema centrale della conferenza. Verrà infatti sottolineato il ruolo chiave di questa tecnologia nei dispositivi mobili di nuova generazione. MediaTek non ha menzionato esplicitamente il Dimensity 9400 Plus. Ma le aspettative a riguardo sono già molto alte. D’altronde, sarebbe sorprendente se un evento di tale portata non includesse l’annuncio di un nuovo processore.

Il nuovo chip dovrebbe offrire un leggero aumento delle prestazioni rispetto alla versione standard. Il core principale, il Cortex-X925, attualmente opera a 3,63GHz, ma nella versione Plus potrebbe superare i 3,7GHz. Anche la GPU potrebbe ricevere miglioramenti, garantendo un’esperienza di gioco e multimediale ancora più fluida.

Oltre alla potenza di calcolo, il Mediatek Dimensity9400 Plus dovrebbe mantenere le caratteristiche chiave del modello precedente. Come ad esempio il supporto per display ad alta risoluzione e la compatibilità con le reti 5G dual SIM. In più, il processo produttivo avanzato a 3 nanometri assicurerà maggiore efficienza energetica, prolungando l’autonomia dei dispositivi che adotteranno questo chip.

Tra i primi smartphone che potrebbero integrare il nuovo processore figurano modelli di marchi come OPPO, Vivo, iQOO, Realme, OnePlus e Redmi. Il debutto sul mercato potrebbe avvenire già ad aprile di quest’anno, almeno per alcuni modelli in Cina.

Insomma, l’attesa per la MMDC 2025 è alta e gli appassionati di tecnologia guardano con interesse agli sviluppi futuri. Se le previsioni saranno confermate esso si candiderà come una delle soluzioni più avanzate e attese per il settore mobile.