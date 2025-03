Atari 2600 My Play Watch: un tuffo nel passato

Un dispositivo che riporta indietro nel tempo, ma con un design attuale. Stiamo parlando di Atari 2600 My Play Watch. Molto più di un semplice smartwatch, bensì una mini console da polso pensata per chi ama il retrogaming. Il richiamo alla leggendaria console Atari 2600 non è casuale. Questo dispositivo infatti è un omaggio a una delle piattaforme più iconiche della storia dei videogiochi.

Atari 2600 My Play Watch: tecnologia essenziale e design rétro

Dotato di un display touchscreen e una struttura interattiva, lo smartwatch permette di giocare a titoli classici. Come Pong, Centipede, Super Breakout e Missile Command. Tutti i giochi sono preinstallati e immediatamente accessibili in pochi click, senza bisogno di download aggiuntivi. L’idea alla base di questo prodotto non è quella di competere con gli smartwatch moderni. Bensì di offrire un’esperienza unica e nostalgica per i fan del retrogaming.

Senza connettività Bluetooth o Wi-Fi, l’ Atari 2500 MyPlayWatch si distingue dai classici smartwatch in commercio. Non permette infatti di ricevere notifiche o installare nuove applicazioni, ma punta tutto sulla semplicità. Il dispositivo offre solo due funzioni principali. Ovvero console portatile e fitness tracker. Oltre ai giochi, infatti, è possibile monitorare i passi, le calorie bruciate e la frequenza cardiaca.

L’orologio è una versione migliorata dello Space Invaders My Play Watch, lanciato lo scorso anno su Kickstarter. Il nuovo modello presenta uno schermo più grande da 2,02”, una cassa in metallo resistente e un pulsante aggiuntivo sotto la corona. Mentre il quadrante e il cinturino sono personalizzabili, con tre design disponibili.

Attualmente, l’ Atari 2600 My Play Watch può essere preordinato solo negli Stati Uniti al prezzo di 79,99 dollari. Le spedizioni inizieranno entro il 10 giugno 2025. Insomma, un orologio che non segue le mode, ma che riesce a catturare l’essenza del passato con un tocco di modernità. Un vero e proprio gioiello per gli appassionati del settore.