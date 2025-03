Mazda CX-20: ecco come potrebbe essere un nuovo B-SUV

Così come tantissimi altri costruttori del settore delle quattro ruote, anche Mazda punta a conquistare gli utenti portando sul mercato nuove e interessanti proposte. Tra i progetti su cui la casa automobilistica giapponese sta lavorando c’è un nuovo veicolo registrato due anni fa con il nome di CX-20.

Un modello di cui purtroppo non sono state rilasciate informazioni da parte dell’azienda giapponese, nonostante si stia ipotizzando che potrebbe trattarsi di un nuovo B-SUV. Tipologia di modello che attualmente il costruttore Mazda non ha ancora messo a disposizione degli utenti e che potrebbe consentirgli di conquistare nuovi acquirenti. Nel frattempo, però, considerando la mancanza di dettagli c’è chi tenta di immaginare come potrebbe essere il CX-20. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli emersi grazie a un render.

Mazda CX-20: ecco come potrebbe essere

Un nuovo modello a marchio Mazda, registrato due anni fa, ma di cui purtroppo non si sa ancora nulla. Il render diffuso nei giorni scorsi rappresenta un veicolo che potrebbe contraddistinguersi grazie a un look tipico dei modelli Mazda.

Secondo quanto diffuso, alla base della nuova Mazda CX-20 potrebbe trovare spazio la piattaforma presente sulla Yaris Cross del costruttore Toyota. Non dimentichiamo infatti che Mazda e Toyota collaborano ormai da un po’ di tempo e ciò potrebbe portare l’azienda Mazda ad adottare la sua piattaforma.

Ciò significa, dunque, che il CX-20 potrebbe condividere la meccanica presente sulla Yaris Cross con un sistema Full Hybrid. Oltre alla diffusione del render viene anche ipotizzato che il nuovo veicolo possa arrivare sul mercato già nel corso del 2026. Naturalmente, se tale data dovesse essere confermata dal costruttore giapponese, presto potrebbero essere diffuse informazioni in merito. Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti per scoprire se Mazda deciderà davvero di realizzare questo nuovo B-SUV e se le ipotesi del render saranno confermate.