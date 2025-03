WindTre: aumenti in arrivo per la rete fissa

Brutte notizie per gli utenti WindTre di rete fissa. L’operatore ha annunciato una nuova rimodulazione tariffaria. Quest’ultima prevede un aumento di 2 euro mensili. La rimodulazione entrerà in vigore dal prossimo 1 giugno. L’operatore ha comunicato ufficialmente la modifica tramite la pagina “WindTre Informa” presente nel suo sito ufficiale. All’interno della sezione dedicata alle modifiche contrattuali per la telefonia fissa.

WindTre annuncia un nuovo aumento mensile

Secondo quanto riportato dall’operatore, i clienti interessati dalla rimodulazione riceveranno una comunicazione personalizzata all’interno del Conto Telefonico WindTre. In particolare, nella fattura di marzo 2025. Al momento, non è stata pubblicata una lista ufficiale delle offerte coinvolte. Lasciando i clienti con il dubbio se la propria promo sarà soggetta a modifiche.

WindTre ha giustificato l’aumento come una necessità. Ciò per adeguare il posizionamento delle offerte e garantire un livello di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato. È evidente, però, che tale modifica non è stata accolta positivamente da molti clienti. Quest’ultimi si ritrovano ad affrontare un aumento del costo mensile della propria offerta senza particolari miglioramenti nel servizio.

Secondo quanto previsto dall’articolo 98-septies decies, comma 5 del D. Lgs. 207/2021 (ex articolo 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03), i clienti che non desiderano accettare tale variazione hanno il diritto di recedere dal contratto. O passare ad un altro operatore. Il tutto senza penali o costi di disattivazione. Tale possibilità è valida fino al 31 maggio 2025. Rispettando il termine di 60 giorni dall’invio della comunicazione di modifica da parte di WindTre.

Per esercitare il diritto di recesso, i clienti devono inviare una comunicazione con causale “Modifica delle condizioni contrattuali”. Tramite uno dei seguenti canali: lettera raccomandata A/R, PEC, chiamata al 159 o punti vendita WindTre. O il web form presente sul sito ufficiale. Se si decide di optare per un altro operatore con mantenimento del proprio numero, è necessario completare la richiesta di passaggio. Il tutto entro il 31 maggio 2025.