Edge su Android batte Chrome: arrivano le estensioni

Il browser attualmente è più utilizzato in tutto il mondo su ogni piattaforma risulta senza ombra di dubbio Google Chrome, il software proprietario della nota azienda infatti gode di una popolarità davvero stratosferica che nel corso degli anni gli ha permesso di conquistare una platea di utenti davvero senza precedenti, nonostante tutto però nella sua versione dedicata al mondo mobile, sia iOS che Android, il software in questione soffre di una pecca davvero eccellente, il software infatti non supporta le estensioni che invece sono disponibili nella sua versione dedicata al mondo desktop, una mancanza che sotto certi aspetti si sente dal momento che non ci permette di utilizzare quelle funzionalità aggiuntive che indubbiamente fanno molto comodo.

A quanto pare, d’ora in avanti Google dovrà decisamente mettersi in moto per risolvere questa mancanza poiché sembra proprio che una diretta rivale sia riuscita a superarla su questo fronte, la nuova versione infatti di Microsoft Edge per piattaforme mobile introduce il supporto alle estensioni.

Novità attesissima

Allo stato attuale, la pagina italiana dedicata a Edge ci mostra la possibilità di installare 16 estensioni attualmente disponibili tra queste ovviamente spiccano i classici blocchi alle pubblicità insieme a qualche vpn, Microsoft specifica che tale funzionalità è da considerarsi ancora in beta però il tutto sembra funzionare senza troppi problemi, questo lascia pensare che molto presto assisteremo all’arrivo di molte più estensioni disponibili, se dunque fino ad ora non avete mai dato una possibilità a Edge, questo potrebbe essere il momento migliore per cambiare idea e fare un tentativo, inutile negare che molto probabilmente la risposta di Chrome non mancherà ad arrivare in tempi brevi, nonostante tutto però si tratta sicuramente di un passo in avanti per Microsoft da considerare come un vero e proprio traguardo, non rimane dunque che installare il nuovo browser e goderci le nostre estensioni più utili e preferite.