Il robot che fa il backflip: NOETIX N2 stupisce per agilità e velocità

Se pensavi che i robot umanoidi fossero ancora goffi e impacciati, preparati a ricrederti. La startup cinese NOETIX Robotics ha appena lanciato NOETIX N2, un robot alto 1,3 metri che non solo cammina e corre, ma è anche in grado di eseguire backflip continui quasi perfetti. Sì, hai capito bene: capriole all’indietro, proprio come un atleta professionista.

Perché un backflip è una sfida così grande per i robot?

Eseguire un salto mortale all’indietro non è facile neanche per un essere umano, figuriamoci per una macchina. Secondo Jiang Zheyuan, leader tecnico del progetto, la difficoltà sta nella conformazione dei piedi: gli umani hanno la parte anteriore più lunga, il che rende più semplice il salto in avanti rispetto a quello all’indietro. Anche i robot, costruiti per imitare il corpo umano, devono affrontare questo problema.

Boston Dynamics ha già mostrato robot capaci di backflip, ma NOETIX ha voluto portare l’agilità robotica a un nuovo livello, ottimizzando hardware e design per migliorare l’equilibrio e ridurre l’inerzia delle gambe durante il salto.

Il segreto del successo: leggerezza e potenza

Per riuscire nell’impresa, il team di NOETIX ha trovato una soluzione geniale: spostare le articolazioni pesanti più vicino al baricentro del robot, facilitando così la rotazione in aria. Il trucco sta in un meccanismo a biella, che collega il ginocchio all’articolazione della coscia senza appesantirla.

In più, l’N2 è stato costruito con materiali ultraleggeri e motori potenti, capaci di generare la forza necessaria per spiccare il volo e atterrare con precisione.

Ma non è tutto. Oltre a eseguire backflip, l’N2 può anche correre a 11,5 km/h. Per darti un’idea, potrebbe completare una corsa di 5 km in circa 26 minuti, un tempo rispettabile per un runner amatoriale!

Il robot è equipaggiato con un processore NVIDIA Jetson, ha un corpo con 18 gradi di libertà (DOF) e pesa circa 20 kg. Dopo i test, NOETIX ha dichiarato che l’N2 è pronto per la produzione di massa, con un prezzo di circa 5.000 euro (39.000 yuan).

La nuova generazione di robot umanoidi sta arrivando

Robot di taglia più contenuta, come l’N2 di NOETIX, il G1 di Unitree Robotics o il T1 di Booster Robotics, stanno diventando sempre più popolari tra i ricercatori. Perché? Costano meno e sono più accessibili, permettendo a più laboratori di studiarli e migliorarli.

E NOETIX non è l’unica azienda cinese a fare passi da gigante nella robotica umanoide. All’inizio del 2024, un altro robot, l’H1 di Unitree, ha impressionato tutti con un backflip perfetto e un altro record incredibile: è diventato il robot bipede più veloce al mondo, raggiungendo 11,9 km/h e battendo il primato dell’Atlas di Boston Dynamics, fermo a 9 km/h.

Oggi vediamo questi robot fare salti mortali e correre come atleti, ma il vero obiettivo è renderli sempre più utili nella vita di tutti i giorni. Se macchine così agili e avanzate diventeranno più economiche e versatili, un giorno potrebbero sostituire gli umani in lavori pericolosi, aiutare nelle operazioni di soccorso o persino diventare assistenti domestici iper-intelligenti.

Per ora, però, possiamo solo ammirare l’N2 mentre si esibisce nei suoi backflip impeccabili—e forse iniziare a chiederci quando ci batterà anche in una gara di corsa.