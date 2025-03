Minuti, SMS e 200 GB a 9,99€ al mese: ecco Iliad Giga 200

Iliad ha lanciato l’imperdibile offerta Giga 200, un piano tariffario conveniente e smart pensato per chi cerca una combinazione di alta capacità di dati e chiamate illimitate, a un prezzo competitivo. A soli 9,99€ al mese, l’offerta include 200 GB di traffico dati 4G/4G+ e 5G, con la possibilità di navigare su rete ultraveloce nelle aree coperte. Una volta esauriti i 200 GB, si continua a navigare con una tariffa di 0,90€ ogni 100 MB, ma solo previa conferma da parte dell’utente.

Naviga veloce con Iliad

Non solo internet: con la Giga 200, gli utenti possono godere di minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia, con la sola condizione di un utilizzo lecito e corretto. L’offerta si espande anche all’estero, includendo 13 GB di traffico in roaming europeo, insieme ai minuti e SMS illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali. Questo rende l’offerta ideale per chi viaggia frequentemente.

Iliad non applica alcuno scatto alla risposta per le chiamate, e offre anche il servizio di hotspot, permettendo di condividere la connessione dati con altri dispositivi. Il piano è compatibile con la tecnologia VoLTE, che migliora la qualità delle chiamate, garantendo maggiore velocità e stabilità nelle conversazioni.

Inoltre, l’attivazione della SIM ha un costo di 9,99€, ma una volta sottoscritto il contratto, gli utenti possono gestire facilmente il credito residuo e accedere alla segreteria telefonica. La portabilità del numero è inclusa, permettendo di mantenere il proprio numero anche cambiando operatore.

L’offerta Giga 200 si propone come una delle soluzioni più vantaggiose per chi ha bisogno di un piano completo, sia per l’utilizzo domestico che per chi è sempre in movimento, senza rinunciare a una rete veloce e stabile. Con Iliad, gli utenti possono sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla tecnologia 5G, mantenendo un prezzo fisso e vantaggioso. Che tu debba lavorare, giocare o navigare nei social col tuo smartphone, grazie ad Iliad potrai farlo senza limiti!