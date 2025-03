BYD Sealion 05, un video svela nuovi dettagli sul SUV elettrico

Tra le future novità del marchio automobilistico cinese BYD ci sarà anche il nuovo Sealion 05 EV, SUV elettrico con cui il costruttore andrà ad ampliare l’attuale gamma di veicoli Ocean. Ad attirare particolarmente l’attenzione in questi ultimi giorni è stato un video diffuso sul web dall’azienda cinese. Video che svela al mondo intero quello che sarà il design che andrà a contraddistinguere questo nuovo modello a emissioni zero.

Alla base di questo nuovo modello, ci sarà una piattaforma completamente nuova con motore sull’asse posteriore. Purtroppo le informazioni svelate da BYD su questo nuovo veicolo non sono tante ma non ci resta che scoprire tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza nel corso di questo nuovo articolo.

BYD: prime immagini del Sealion 05

La gamma di veicoli dell’azienda cinese BYD è in continua espansione grazie ai continui progetti su cui il marchio sta lavorando nell’ultimo periodo. Non a caso, l’obiettivo è quello di conquistare il maggior numero di utenti possibili portando sul mercato diverse proposte pensare per rispondere a esigenze differenti. Nel caso del nuovo SUV Sealion 05, è disponibile nel catalogo del MIIT in due versioni con dimensioni e peso differenti, ma non solo.

Quel che sappiamo, inoltre, è che le due versioni giungeranno sul mercato con singolo motore da 190 CV o 217 CV. Differenze anche per quanto riguarda i tagli di batterie che avranno, rispettivamente, una capacità di 50 kWh e 60,9 kWh con un’autonomia di 430 km e 520 km. Inoltre, grazie al video condiviso dall’azienda nei giorni scorsi emerge che il nuovo SUV Sealion 05 sarà dotata del sistema di guida intelligente God’s Eye realizzato dalla stessa BYD.

Per quanto riguarda il prezzo di questa nuova vettura, si parla di una cifra di circa 19.045 euro. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito a questo nuovo modello che il costruttore automobilistico cinese porterà sul mercato nei prossimi mesi.