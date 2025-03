Amazon: ecco come ottenere 15€ in regalo

Amazon lancia una nuova promozione per i suoi utenti Prime. In particolare, con tale opzione l’azienda e-commerce punta ad incentivare la scoperta della potenzialità del suo servizio Photos. L’iniziativa prevede la possibilità di ottenere un buono sconto di 15 euro. Ciò semplicemente caricando per la prima volta una foto sull’app Amazon Photos. L’offerta però è limitata nel tempo. Quest’ultima scadrà alle 23:59 del 31 marzo 2025. Inoltre, è importante sottolineare che la promozione è rivolta esclusivamente agli utenti Prime che non hanno mai utilizzato Amazon Photos prima. Sono esclusi, infatti, i clienti Prime Business e quelli che stanno usufruendo del periodo d’uso gratuito del servizio. Insieme anche a tutti coloro che hanno già caricato immagini in passato tramite Amazon Photos.

Amazon offre un nuovo buono sconto: ecco come ottenerlo

Per ottenere tale vantaggio, basta caricare almeno una foto utilizzando l’app Photos. Ciò durante il periodo promozionale. Dopo aver completato l’operazione, gli utenti riceveranno una notifica via e-mail che confermerà l’accredito del buono sconto. È importante ricordare che l’accredito può richiedere fino a quattro giorni dal caricamento della foto. Il buono sconto di 15 euro potrà essere utilizzato per fare acquisti su Amazon entro e non oltre le 23:59 del 5 aprile 2025.

Esistono, però, delle limitazioni. Il buono non è trasferibile, non può essere convertito in denaro e non è cumulabile con altre offerte relative agli stessi prodotti. Inoltre, il buono è valido solo per prodotti venduti e spediti da Amazon. Non può essere utilizzato per determinati contenuti. Tra cui quelli digitali, libri, buoni regalo, alcolici o articoli per bambini e neonati.

Per poter usufruire dell’offerta, infine, è necessario utilizzare un metodo di pagamento con indirizzo di fatturazione in Italia. Per tutti i clienti Prime che non hanno mai provato Amazon Photos, la promo rappresenta un’ottima occasione per scoprirne le funzionalità. Il tutto ottenendo anche un buono sconto di 15 euro. Cifra che sarà possibile spendere durante le prossime Offerte di primavera.