Auto: la produzione in Italia è in crisi, -63,4% a gennaio 2025

Le proposte che i costruttori del settore delle quattro ruote portano sul mercato sono sempre tante ma in che stato è attualmente la produzione di auto? Una domanda che sorge spontanea in un momento in cui il settore delle quattro ruote deve fare i conti con un periodo di profonda crisi. I dati diffusi finora, infatti, lasciano ben capire che la situazione non è delle migliori.

Se i dati del 2024 erano negativi, quelli del 2025 non sembrano essere migliori. Stando ai dati diffusi negli ultimi giorni da ANFIA, a gennaio 2025 la produzione di vetture si è attestata a sole 10.800 autovetture, segnando un -63,4% rispetto a gennaio 2024. Una situazione non positiva che non fa altro che preoccupare associazioni e sindacati. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i numeri e le percentuali che sono stati diffusi.

Auto: produzione in Italia in negativo

Non sono affatto positivi i numeri di questo 2025 iniziato ormai da quasi tre mesi. Al fine di rendere più chiara l’attuale situazione della produzione auto italiana anche l’ISTAT ha deciso di diffondere alcuni importanti dettagli. Dettagli che mostrano chiaramente un calo del 25,3% rispetto a gennaio dello scorso anno.

Sulla base di tali dati, ANFIA non ha fatto a meno di mostrare e ribadire la propria preoccupazione per un settore che nel mese di gennaio 2025 ha subito un netto calo rispetto all’anno precedente. Nel rendere nota l’insoddisfazione, ANFIA ha fatto riferimento alle decisioni prese con il Piano d’Azione dell’Unione Europea. Piano che secondo l’associazione lascia purtroppo insoddisfatti e non risponde pienamente alle necessità dell’industria in questo momento critico per tutto il settore automotive europeo. ANFIA sottolinea, infatti, che nel piano vengono tralasciati alcuni punti essenziali. Ad esempio, la messa in campo di misure a salvaguardia della competitività delle imprese, in primis per riequilibrare i costi dell’energia rispetto a Paesi competitor come USA e Cina.