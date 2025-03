Amazfit introduce sull’app Zepp la funzione per registrare i pasti

Amazfit sta rendendo il proprio ecosistema sempre più versatile per tutti gli utenti che vogliono restare in forma. L’azienda, infatti, sta introducendo la nuova funzionalità dedicata alla registrazione dei pasti. La feature è disponibile all’interno dell’app Zepp e permette di modificare drasticamente l’approccio al fitness.

Infatti, l’app Zepp permette di raccogliere ed analizzare tutti i i dati di allenamento ottenuti da smartwatch e anelli intelligenti Amazfit. Il conteggio calorioco, con la registrazione dei pasti consumati, sarà ancora più preciso e puntuale per valutare con attenzione i nutrienti.

La feature consentirà di valutare rapidamente il pasto consumato, ottenendo un dettaglio delle calorie, dei carboidrati, delle proteine e dei grassi. L’inserimento di un pasto è semplicissimo oltre che intuitivo, facilitando l’approccio anche per gli utenti meno esperti.

Basterà scattare una foto agli alimenti tramite l’app Zepp o inserire manualmente la descrizione di quanto mangiato. In entrambi i casi, interverrà l’Intelligenza Artifciale per decodificare la foto o il testo e calcolare le porzioni e il valore nutrizionale del cibo. Amazfit ha scelto di utilizzare gli algoritmi avanzati basati su GPT-4o per svolgere questo delicato compito e ottenere risultati sempre attendibili.

Così come l’app Zepp fornisce dettagli settimanali sull’allenamento, gli utenti potranno sfruttare la funzione Food Logging per ottenere un resoconto delle proprie abitudini alimentari. Inoltre, il sistema effettuerà il calcolo del surplus o del deficit calorico post-allenamento per offrire consigli sull’alimentazione e monitorare in un modo sempre più completo il proprio stato di salute anche attraverso l’alimentazione.

Non mancheranno anche gli alert in caso di eccessiva assunzione calorica attraverso notifiche e suggerimenti su come controllare l’alimentazione e, di conseguenza, la gestione del peso. Questa nuova feature è completamente gratuita e si integra con l’ecosistema Amazfit.