Xbox: ecco come ottimizzare lo spazio di archiviazione

Gestire lo spazio di archiviazione sulle console è diventato tema discusso. Si tratta di un fattore dibattuto da molti possessori di Xbox Series X|S. Soprattutto dopo l’aumento delle dimensioni dei giochi. A tal proposito, Microsoft ha deciso di introdurre una funzionalità pensata per alleggerire tale problema. Grazie all’ultimo aggiornamento Alpha, riservato agli iscritti al programma Insider, è stato implementato un nuovo strumento. Quest’ultimo aiuterà gli utenti ad ottimizzare l’utilizzo dell’SSD della console. Si tratta della funzione “Free Up Space“.

Microsoft introduce una nuova funzione per Xbox

Tale nuova opzione si propone come un assistente virtuale. Il suo obiettivo è guidare l’utente nell’individuare i contenuti che occupano inutilmente spazio. Una delle difficoltà per i possessori di Xbox Series X|S è, infatti, proprio la gestione della capienza. Ciò perché lo spazio effettivo risulta ridotto. A causa della necessità di riservare parte di esso al sistema operativo e altre funzioni.

La funzionalità “Free Up Space” non si limita a suggerire i giochi non utilizzati da tempo. Analizza anche, in modo più profondo, la memoria della console. Rilevando così contenuti effettivamente superflui. Il sistema è in grado di identificare add-on non necessari, giochi doppi o applicazioni obsolete. In tal modo, l’utente può liberare spazio in maniera mirata. Senza rischiare di eliminare dati importanti.

Per attivare la funzione, gli iscritti al programma Insider devono accedere al menu “I miei giochi e app“. Qui è possibile selezionare l’opzione “Gestisci“. Per poi cliccare su “Free Up Space“. Una volta attivato, il sistema suggerirà, tramite notifiche, quali file e contenuti possono essere rimossi in sicurezza. Nonostante la disponibilità iniziale della funzione sia limitata agli iscritti al programma Insider, Microsoft ha già annunciato che l’opzione verrà estesa a tutti gli utenti. Ciò attraverso futuri aggiornamenti. Soluzioni software come quest’ultima contribuiscono a migliorare l’esperienza quotidiana degli utenti Xbox. Consentendo loro di sfruttare al meglio la capacità limitata di memoria delle console di nuova generazione.