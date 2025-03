Lyca Mobile ti regala una super offerta da 150 GB in 5G: ecco quanto costa 

Un gestore potrebbe tranquillamente valere l’altro al giorno d’oggi viste le grandi offerte di cui dispongono le aziende ma ci sono realtà molto più ferrate sotto certi aspetti. Lyca Mobile ad esempio è una di quelle che non ti aspetti, qualcosa di eccezionale anche per via del prezzo e della continuità nel tempo. Al momento sono disponibili diverse offerte ma la più importante è quella relativa al settore mobile che questo provider virtuale mette a disposizione.

Un’offerta semplice e vantaggiosa da parte di Lyca Mobile

La nuova promozione di Lyca Mobile si distingue per diversi aspetti interessanti che piaceranno di certo agli utenti. Ecco la lista dei contenuti:

Costo mensile di 5,99€ , senza variazioni future;

, senza variazioni future; 150 GB in 5G , per navigare senza limiti di velocità;

, per navigare senza limiti di velocità; Minuti e SMS illimitati verso tutti gli operatori nazionali;

verso tutti gli operatori nazionali; Due mesi gratis per chi attiva la promozione.

Offerta disponibile per tutti gli utenti

A differenza di molte offerte riservate solo a chi proviene da determinati gestori, questa promozione è aperta a tutti. Chiunque può attivarla, senza vincoli o limitazioni legate all’operatore di provenienza.

Attivazione e vantaggi aggiuntivi

Tra tutti i vantaggi che si beccano gli utenti che scelgono un gestore come Lyca Mobile cioè sicuramente l’opportunità di scegliere se ricevere la scheda fisica a casa o se far partire l’offerta con una eSIM virtuale. Da non dimenticare poi che il 5G c’è ed è disponibile gratis per tutti, cosa che non è scontata al giorno d’oggi in quanto molti gestori richiedono un costo aggiuntivo.

Mettendo sul piatto un’offerta che non propone compromessi dunque il provider virtuale intende lottare con i gestori più navigati nel settore. Gli utenti dunque, potendo contare su un pacchetto così ricco a meno di 6 euro al mese, potrebbero ritenere che questa offerta possa rappresentare un’ottima scelta per chi cerca un piano economico ma completo. Non resta che sottoscriverla.