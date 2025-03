Windows 11: aumentate le funzioni Mouse

A quanto pare, Microsoft sta proseguendo il proprio lavoro di ammodernamento di Windows 11, ogni mese infatti rilascia piccoli update nel canale di testing per poi ricevere dei feedback a riguardo in modo da rendersi conto su cosa sia meglio distribuire a livello globale oppure rivedere per poi rimettere in fase di test.

Il nuovo cambiamento che molto presto arriverà per tutti gli utenti consumer di Windows 11 risiede nel pannello di controllo, sembra infatti che l’azienda abbia deciso di spostare le impostazioni e i comandi relativi al mouse da questa scheda appunto alla nuova scheda impostazioni presenta all’interno di Windows 11, in modo tale che gli utenti abbiano un migliore e più facile accesso a questi settaggi.

Le funzioni spostate

Le funzioni legate al mouse che sono state spostate nella scheda impostazioni sono le seguenti:

L’indicatore del mouse (che permette di vedere facilmente dove si trova il cursore con Ctrl)

Le scie del puntatore del mouse (opzione per modificare le dimensioni della scia)

L’ombra del cursore

Possibilità di personalizzare l’immagine di ciascun puntatore

Come se non bastasse, Microsoft ha anche introdotto alcune icone personalizzate per quanto riguarda le impostazioni preesistenti in merito alle funzionalità mouse, tutti questi piccoli cambiamenti come ovvio che sia non sono ancora disponibili per tutti ma possono essere provati all’interno dei canali insider di Microsoft, dunque risulta essere necessario Appartenere per l’appunto al canale Insider per poter testare questi cambiamenti in anteprima, altrimenti bisognerà attendere il rilascio globale che probabilmente non avverrà molto presto, ma nemmeno tra un lasso di tempo eccessivo, questi piccoli cambiamenti comunque fanno parte di un programma iniziato ben 13 anni fa con Windows 8 all’interno del quale Microsoft introdusse per la prima volta la pagina Impostazioni, anno dopo anno e versione dopo versione quest’ultima sta annoverando sempre più funzionalità a discapito del vecchio e ormai poco utilizzato pannello di controllo.