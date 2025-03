Alfa Romeo Stelvio: il ritorno del SUV in versione ibrida ed elettrica

L’Alfa Romeo si prepara a un’importante evoluzione con il lancio della nuova Stelvio. Un modello fondamentale per i piani di crescita della casa del Biscione. Stavolta ha messo in gioco tutto e che ha puntato sull’innovazione. Sebbene la presentazione ufficiale possa avvenire già entro l’anno, si vocifera di un possibile lancio estivo, forse a giugno. Per vedere però questo SUV su strada bisognerà aspettare ancora. Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo, ha infatti dichiarato che la commercializzazione inizierà solo il prossimo anno.

Cosa porterà di nuovo questo SUV Alfa Romeo? Una delle novità più attese è la motorizzazione ibrida a benzina. Una scelta importante per chi temeva un’offerta limitata solo all’elettrico. La piattaforma STLA Large, scelta per questo modello, consente infatti una grande flessibilità: dalle motorizzazioni ibride fino a quelle totalmente elettriche. Un SUV che saprà adattarsi alle richieste di un mercato in costante evoluzione, in linea con le recenti strategie di Stellantis. Sarà quindi l’ibrido a salvare il piacere di guida per le auto Alfa Romeo?

L’Alfa Romeo Giulia pronta al rinnovamento: cosa aspettarsi?

Nel 2026 sarà la volta della nuova Alfa Romeo Giulia. Un’altra scommessa ambiziosa per il futuro della casa. Ancora non è chiaro se la sua presentazione avverrà nel corso dello stesso anno o se si dovrà attendere oltre per vederla nelle concessionarie. Quello che è certo, però, è che anche la Giulia sarà disponibile in versione ibrida, oltre che elettrica. Un passaggio cruciale per confermare l’impegno di nella transizione verso l’elettrificazione.

Ma come cambierà il design? Santo Ficili ha lasciato trapelare che ci sarà una rivoluzione estetica. Si parla di un nuovo stile, forse un’inedita carrozzeria fastback. Il fascino del Biscione saprà mantenere il proprio carattere iconico? Una domanda che appassiona già gli estimatori del marchio, desiderosi di scoprire se la nuova Alfa Romeo Giulia sarà in grado di coniugare modernità e tradizione. Il mondo attende con trepidazione i primi dettagli ufficiali, mentre i prototipi sono già al centro di molte speculazioni. La curiosità cresce e con essa anche l’attesa di un nuovo capitolo per Alfa Romeo.