Truffa gravissima via SMS e mail: il testo frega gli utenti e gli ruba i soldi

Anche oggi è una nuova truffa ha fregato diversi utenti, anzi ce ne sono ben due. Il problema è sempre lo stesso: le persone credono di aver ricevuto un messaggio che gli indica qualcosa di importante ma si tratta solo di un inganno pronto a rubargli dati e soldi.

La truffa di oggi è diventata virale in pochissimo tempo, ecco cosa rischiano gli utenti in termini di dati e soldi

Questa è la nuova truffa che sta girando e purtroppo fa leva sempre sulla solita situazione, quella del pacco sospeso. In realtà non c’è nessun pacco che state aspettando, o meglio quello che vi viene segnalato non è ciò che avete ordinato magari su Amazon o su qualsiasi altro sito. È solo un espediente per fregarvi senza che ve ne accorgiate. Ecco il messaggio:

“CONSEGNA DEL PACCO IN SOSPESO

GLS.

19055017 TRACCIA

felicegalluccio93

Hai (1) pacco in attesa di consegna

Conferma i tuoi dati di spedizione

Hai un pacco in attesa di consegna. Segui il tuo ordine in tempo reale e programma la consegna per riceverlo nell’orario che preferisci!

PROGRAMMA LA CONSEGNA

Se non desideri più ricevere email“.

C’è anche un altro messaggio che sta fregando gli utenti i quali credono di essere minacciati da un virus. Il testo in questione, che si può leggere qui in basso, mira a far credere alle persone di poter proteggersi seguendo alcune indicazioni ma in realtà è solo un trabocchetto. Ecco il testo:

“IL TUO DISPOSITIVO È SOTTO ATTACCO

Caro utente,

I nostri sistemi hanno rilevato 578 nuove minacce pericolose sul tuo dispositivo. Il tuo antivirus è disattivato, rendendoti vulnerabile ad attacchi informatici devastanti.

Gli hacker mirano alle tue informazioni personali, tra cui conti bancari, identità e file privati. Queste minacce potrebbero causare danni irreparabili se non agisci immediatamente.

Tipo di Minaccia Livello di Rischio

Ransomware Critico

Spyware Alto

Malware di Phishing Moderato

Il tuo dispositivo è completamente esposto. Malware, ransomware e spyware potrebbero colpire in qualsiasi momento.

Agisci ora per proteggerti prima che sia troppo tardi.

Attiva la Sicurezza ORA

Cordiali saluti,

Il tuo team di sicurezza“.