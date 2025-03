Ho mobile: questa super promo batte tutti gli altri provider

Se avete bisogno di una nuova promozione da attivare sul vostro numero di cellulare, dal momento che quella che avete non vi basta più e non è in grado di restituirvi l’esperienza di cui avete bisogno, sicuramente un provider che può fare al caso vostro e l’operatore a tinte viola ho mobile, Quest’ultimo da tantissimi anni infatti risulta una scelta davvero di garanzia nel momento in cui si decide di attivare una promozione, l’operatore infatti garantisce sempre valanghe di giga a prezzi davvero competitivi e sembra proprio che recentemente abbia deciso di ribadire il concetto, sul suo sito ufficiale infatti è tornata disponibile una promozione molto amata dagli utenti che non solo offre tantissimi giga ma anche il 5G attivato di default, scopriamo insieme che cosa garantisce, il prezzo mensile e i requisiti di accesso.

Tutto incluso

L’offerta in questione per chi deciderà di attivarla, garantirà l’accesso a ben 200 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti illimitati verso tutti ed SMS limitati verso tutti, il prezzo mensile ammonta a 9,99 € e il costo di attivazione ammonterà a 2,99 € ma per coloro che decidono di effettuare la portabilità da un operatore virtuale che deve essere presente all’interno di una lista consultabile sul sito ufficiale dedicato all’offerta, in caso contrario infatti il prezzo di attivazione, salirà a 29,90 €, in ogni caso ovviamente quest’ultimo include il costo della Sim della sua spedizione, prima di procedere all’attivazione, dunque assicuratevi di rispettare il requisito descritto sopra e ovviamente di possedere uno smartphone 5G dal momento che in caso contrario, non potreste sfruttare appieno le potenzialità dell’offerta dal momento che non potrai usare la rete di ultima generazione.

Sicuramene si tratta di una delle offerte attualmente più competitive sul mercato, dal momento che garantisce davvero tantissimi giga ad un prezzo decisamente accessibile per chiunque ed anche la connessione 5G.