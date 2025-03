Roborock Qrevo S con sconto di 220 euro su AMAZON: l’offerta shock è imperdibile

Roborock Qrevo S è il robot aspirapolvere che tutti devono avere nel momento in cui sono alla ricerca di un prodotto che permetta di godere di ottime prestazioni, godendo di un’estetica più unica che rara, molto elegante e perfetta per ogni ambiente, con l’aggiunta di funzioni di alto livello, tra cui ad esempio troviamo il comodo lavaggio di pavimenti con le spazzole ed i panni inclusi in confezione.

Il prodotto viene commercializzato in colorazioni differenti, ma va specificato e ricordato che attualmente si trova in promozione solo nel colore Bianco, che è lo stesso che trovate linkato nel nostro articolo. La sua potenza di aspirazione massima è di 7000 Pa, viene dotato in confezione di stazione autopulente, comodissima per svuotare automaticamente il cassetto della polvere, oltre che pulire in modo approfondito e completo il panno rotante. Il controllo di ogni operazione può avvenire direttamente da remoto, sfruttando l’applicazione mobile compatibile sia con iOS che con Android, ben fatta e dotata di interfacce facilmente comprensibili anche dagli utenti meno esperti.

Roborock Qrevo S: lo sconto più pazzo della settimana su Amazon

Lo sconto applicato da Amazon sull’acquisto di Roborock Qrevo S è davvero uno dei migliori dell’ultimo periodo, proprio perché il suo prezzo mediano degli ultimi tempi era stato di 699,99 euro, e negli ultimi 30 giorni era stato scontato a 512,99 euro, per poi scendere ulteriormente in questi giorni fino a stabilizzarsi a soli 479,99 euro. Acquistate il prodotto subito a questo link.

Le funzioni cui gli utenti possono accedere, in aggiunta a quelle già indicate nell’articolo, parlano di auto-riempimento, infatti può essere collegato direttamente ad un tubo dell’acqua per riempire in modo completamente automatico i serbatoi, limitando al massimo la richiesta del vostro intervento.