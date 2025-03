Android Auto si aggiorna: rilasciata la versione 14 Beta

Google ha avviato il rilascio della versione 14 Beta di Android Auto. Per chi non lo sapesse si tratta del sistema di intrattenimento che consente di interagire con il proprio smartphone mentre si è alla guida senza compromettere la sicurezza. Tale aggiornamento segue la versione stabile 13.9 rilasciata la scorsa settimana. Al momento però non sembrano esserci novità visibili per gli utenti.

Come ottenere l’ultima versione di Android Auto

Come accade spesso con gli aggiornamenti di Android Auto, Google non ha fornito un documento delle modifiche dettagliato. Le nuove funzionalità, quando presenti, vengono spesso attivate successivamente lato server. Cosa che quindi rende un po’ più difficile individuare subito i cambiamenti più importanti. Ad ogni modo, anche in assenza di innovazioni evidenti, ogni update porta con sé miglioramenti alla stabilità del sistema e correzioni di bug. Il colosso di Mountain View continua infatti a lavorare per affinare l’esperienza utente, la versione 14 potrebbe quindi gettare le basi per l’integrazione futura di Gemini. Il nuovo assistente virtuale destinato a sostituire Google Assistant.

Chi desidera testare in anteprima la versione 14 Beta può scaricarla manualmente dal sito APKMirror. Consapevole però che l’utilizzo di un software non definitivo potrebbe comportare bug e problemi di stabilità. Per coloro che invece preferiscono un’esperienza più affidabile, è possibile verificare la disponibilità dell’aggiornamento stabile direttamente dal Google Play Store.

Negli ultimi mesi, Android Auto ha ricevuto diverse migliorie, molte delle quali ispirate a Waze. Tra le novità più recenti si segnalano miglioramenti nella navigazione. Oltre che un sistema più intuitivo per l’inserimento degli indirizzi e la possibile introduzione di controlli per la radio AM/FM e i contenuti multimediali locali. Alcuni rumor parlano anche dell’arrivo di app di terze parti, che potrebbero espandere ulteriormente le capacità della piattaforma.

Anche se questa versione non introduce cambiamenti evidenti, è probabile che Google attivi gradualmente nuove funzionalità in futuro. Android Auto è quindi in continua evoluzione, e ogni update rappresenta un passo in avanti per un’esperienza di guida più sicura e intelligente.