Vodafone Family+: Giga e chiamate illimitate a meno di 10€

Se sei già un cliente Vodafone con la linea fissa, questa nuova offerta potrebbe fare proprio al caso tuo. Immagina di associare la tua SIM mobile alla rete fissa e di poter navigare in 5G con Giga illimitati, oltre a chiamare senza limiti a un prezzo davvero conveniente. Vodafone ha lanciato l’offerta Family+, che ti permette di fare tutto questo, e anche di più, con un costo mensile di soli 9,99€. E se attivi la SIM online, la spedizione è gratuita!

Naviga in 5G senza limiti con la nuova offerta Vodafone

Ma cosa include questa proposta? Prima di tutto, la possibilità di navigare con Giga illimitati in 5G, ma c’è un piccolo trucco: per avere questa opzione devi associare la SIM alla tua rete fissa. Se non lo fai, non preoccuparti, avrai comunque a disposizione 10 Giga in 5G, che comunque non sono affatto male. Dopo l’attivazione, i Giga illimitati saranno attivi in meno di 48 ore, quindi potrai subito cominciare a navigare senza pensieri. Per navigare in 5G, però, devi avere un dispositivo compatibile e trovarti in una zona coperta dalla rete Vodafone. Ma questo ormai non dovrebbe essere un problema, visto che la copertura 5G sta crescendo a vista d’occhio.

E non finisce qui! Con Family+ avrai anche minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili, il che significa che non dovrai più preoccuparti di quanti minuti hai usato. Ma attenzione, c’è un piccolo avviso: Vodafone ti chiede di utilizzare questi minuti in modo “corretto e lecito”, senza abusare troppo. Insomma, se non sei un tipo che fa chiamate infinite ogni giorno, questa offerta è perfetta per te.

L’offerta ti permette anche di utilizzare 12,6 Giga in roaming nell’Unione Europea senza costi extra. E non è finita! Il prezzo di 9,99€ è bloccato per 24 mesi, il che ti garantisce tranquillità senza brutte sorprese. Se attivi la SIM direttamente online, te la inviano a casa gratuitamente. È davvero un’occasione da non perdere, se vuoi un servizio completo a un prezzo competitivo.