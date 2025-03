Un’AI che legge le emozioni? Alibaba ci sta già lavorando

Alibaba ha deciso di spingere ancora più in là i confini dell’intelligenza artificiale, e questa volta lo fa puntando sulle emozioni. Il suo nuovo modello AI, R1-Omni, non si limita a riconoscere oggetti o descrivere ambienti, ma cerca di capire come si sente una persona. Triste, felice, arrabbiata? Lui lo sa. O almeno, ci prova.

Alibaba lancia un’AI che capisce le emozioni

Il progetto è stato presentato dai ricercatori del Tongyi Lab, che hanno mostrato come questa tecnologia possa leggere le espressioni facciali e dedurre lo stato d’animo di qualcuno in un video. Non è fantascienza, anche se suona un po’ così. Si tratta di una versione migliorata di HumanOmni, un modello AI open source sviluppato in precedenza dal ricercatore principale del team, Jiaxing Zhao.

Ora, il punto è: perché Alibaba sta investendo in un’AI che capisce le emozioni? Perché potrebbe avere tantissime applicazioni pratiche. Un assistente virtuale in grado di percepire se sei frustrato potrebbe offrirti un aiuto più mirato invece di limitarsi a darti risposte preconfezionate. Oppure pensa alle auto: se un’intelligenza artificiale riuscisse a riconoscere i segni di stanchezza o alterazione in un guidatore, potrebbe prevenire incidenti.

Certo, per ora il sistema si limita a individuare emozioni in modo abbastanza basilare, con categorie generiche come “felice”, “triste” e “arrabbiato”. Ma il passo successivo potrebbe essere un’analisi più raffinata, capace di cogliere sfumature più complesse.

Dietro a tutto questo c’è un obiettivo chiaro: Alibaba non vuole essere solo il gigante dell’e-commerce, vuole anche diventare un punto di riferimento per l’intelligenza artificiale. Il suo CEO, Eddie Wu, l’ha detto chiaramente qualche mese fa. E con il successo di DeepSeek ancora fresco, non stupisce che l’azienda stia cercando di accelerare ancora.

La domanda è: siamo pronti per un’intelligenza artificiale che capisce (o almeno cerca di capire) le nostre emozioni? Forse sì, forse no. Ma una cosa è certa: la Cina non sta aspettando di scoprirlo, ci sta già lavorando.