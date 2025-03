Ops! Mobile si spinge a 300 GB in 5G: la super offerta è disponibile ancora

OPS! Mobile ha proposta agli utenti una nuova promozione che punta a conquistare gli utenti alla ricerca di tanti Giga a un prezzo fisso e senza sorprese. La proposta si chiama OPS Special 300 GB e include minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB di traffico dati in 4G. Il costo mensile è di 9,99€ al mese per sempre, senza aumenti futuri. Situazioni del genere non sono sempre disponibili ed è per questo che potrebbe trattarsi di quella giusta per molti utenti.

Come funziona l’offerta di Ops! Mobile ogni mese

Questa tariffa mette a disposizione 300 GB complessivi ogni mese: 150 GB di base e 150 GB extra offerti da OPS! Mobile. È un pacchetto pensato per chi utilizza molto internet, tra streaming, social e lavoro da mobile.

L’offerta è disponibile per chi porta il proprio numero in OPS! Mobile, ma con una limitazione: non può essere attivata da chi è attualmente cliente Vodafone.

Attivazione con SPID e costi iniziali: tutto come Ops! insegna

L’attivazione della SIM è semplice e veloce, ma può essere completata solo tramite SPID. Questa modalità garantisce un processo sicuro e rapido, evitando lunghi passaggi burocratici.

Per aderire all’offerta è previsto un costo di attivazione di 9,90€, da pagare una sola volta. La SIM viene spedita gratuitamente, senza ulteriori costi di consegna.

Una proposta per chi cerca tanti Giga senza nessuna sorpresa improvvisa

Con un pacchetto dati così ampio e minuti illimitati, OPS Special 300 GB si colloca tra le offerte più generose del momento. Il prezzo fisso di 9,99€ al mese e l’assenza di vincoli la rendono una soluzione interessante per chi vuole una tariffa chiara e conveniente.

OPS! Mobile conferma così la sua volontà di competere nel settore delle offerte con tanti Giga e costi accessibili, rivolgendosi a chi desidera una connessione stabile e senza compromessi. Se state ancora aspettando, sappiate che avete tempo ma non durerà all’infinito.