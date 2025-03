RECENSIONE Samsung Galaxy S25 Ultra: il flagship definitivo è arrivato, forse

Da utente Apple ho avuto modo di testare per diversi giorni Samsung Galaxy S25 Ultra e me ne sono innamorato. Peccato, peccato, peccato che sono un utilizzatore dell’ecosistema della mela, altrimenti avrei fatto lo switch “prima di subito”, come si suol dire. È un device praticamente perfetto. Ma le vere killer feature sono rappresentate dall’IA? Assolutamente no, anzi.

Design e Costruzione

Il dispositivo presenta un design elegante con bordi più squadrati e angoli leggermente arrotondati, migliorando sia l’estetica che l’ergonomia rispetto al suo predecessore. Il telaio in titanio conferisce robustezza e leggerezza, con un peso di 218 grammi e uno spessore di 8,2 mm. La finitura in vetro opaco sul retro riduce le impronte digitali, mantenendo un aspetto pulito. Il Galaxy S25 Ultra è certificato IP68 per resistenza a polvere e acqua.

Display

Il dispositivo è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con risoluzione QHD+ e una luminosità di picco di 2600 nit. La qualità visiva è eccellente, con colori vividi e neri profondi, garantendo una visibilità ottimale anche in condizioni di forte luce ambientale. Io l’ho amato, è un pannello quasi futuristico grazie alle cornici ridotte al minimo e al suo design squadrato.

Prestazioni

Equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Elite for Galaxy di Qualcomm, supportato da 12 GB di RAM e opzioni di storage fino a 1 TB, il Galaxy S25 Ultra offre prestazioni fluide in ogni contesto, dal multitasking ai giochi più esigenti. L’ottimizzazione del sistema e la nuova camera di vapore migliorata garantiscono una gestione efficiente del calore, mantenendo il dispositivo fresco anche sotto stress.

Fotocamera

Il comparto fotografico include un sensore principale da 200 MP, una nuova ultra-grandangolare da 50 MP e due teleobiettivi (10 MP con zoom ottico 3x e 50 MP con zoom ottico 5x). Le immagini risultano dettagliate e ben bilanciate, con miglioramenti nell’elaborazione software che riducono il rumore e migliorano l’HDR. Tuttavia, alcuni utenti potrebbero notare una saturazione dei colori leggermente eccessiva in determinate condizioni.

Intelligenza artificiale

Una delle principali novità è l’integrazione di funzionalità avanzate di intelligenza artificiale attraverso la piattaforma Galaxy AI, sviluppata in collaborazione con Google Gemini. Queste funzionalità offrono assistenza contestuale, gestione avanzata delle attività e interazioni più naturali con il dispositivo. Tuttavia, l’effettiva utilità di alcune di queste funzioni nel quotidiano è ancora oggetto di valutazione.

Gemini Live e AI

Una delle caratteristiche più innovative del Samsung Galaxy S25 Ultra è l’integrazione di Galaxy AI, che introduce nuove funzionalità avanzate grazie alla collaborazione con Google Gemini Live. Questa tecnologia permette di avere un assistente vocale sempre attivo e contestuale, capace di comprendere e rispondere in tempo reale a domande complesse, tradurre conversazioni dal vivo e persino sintetizzare riassunti intelligenti di documenti, email o chat. Gemini Live migliora anche la gestione delle attività quotidiane, suggerendo azioni basate sulle abitudini dell’utente e ottimizzando l’uso delle app. Inoltre, offre una modalità di assistenza in chiamata che analizza i contenuti in arrivo e suggerisce risposte pertinenti, rendendo il Galaxy S25 Ultra uno strumento ancora più potente per la produttività e la comunicazione. Vediamo insieme le features:

Assistenza vocale contestuale : Premendo a lungo il tasto laterale, è possibile attivare Gemini Live, l’assistente vocale che comprende comandi complessi e interagisce con più applicazioni contemporaneamente. Ad esempio, è possibile chiedere di trovare un ristorante e inviare le informazioni a un contatto senza passare da un’app all’altra.

: Premendo a lungo il tasto laterale, è possibile attivare Gemini Live, l’assistente vocale che comprende comandi complessi e interagisce con più applicazioni contemporaneamente. Ad esempio, è possibile chiedere di trovare un ristorante e inviare le informazioni a un contatto senza passare da un’app all’altra. Integrazione con App Samsung e Google : Gemini Live funziona sia con le app Google che con quelle Samsung, come Samsung Notes, Calendario, Promemoria e Orologio, permettendo una gestione unificata delle attività.

: Gemini Live funziona sia con le app Google che con quelle Samsung, come Samsung Notes, Calendario, Promemoria e Orologio, permettendo una gestione unificata delle attività. Now Brief : Questa funzione fornisce un riepilogo personalizzato delle attività quotidiane, integrando informazioni da diverse app per mantenere l’utente aggiornato sugli impegni e le notifiche importanti.

: Questa funzione fornisce un riepilogo personalizzato delle attività quotidiane, integrando informazioni da diverse app per mantenere l’utente aggiornato sugli impegni e le notifiche importanti. Audio Eraser : Uno strumento che consente di rimuovere rumori di fondo dai video, migliorando la qualità audio dei contenuti registrati.

: Uno strumento che consente di rimuovere rumori di fondo dai video, migliorando la qualità audio dei contenuti registrati. Modifica generativa delle immagini : Galaxy AI offre strumenti avanzati per l’editing fotografico, come la rimozione automatica di oggetti indesiderati e l’ottimizzazione delle immagini attraverso suggerimenti basati sull’intelligenza artificiale.

: Galaxy AI offre strumenti avanzati per l’editing fotografico, come la rimozione automatica di oggetti indesiderati e l’ottimizzazione delle immagini attraverso suggerimenti basati sull’intelligenza artificiale. Traduzione in tempo reale : Durante le chiamate, Gemini Live può fornire traduzioni simultanee, facilitando la comunicazione in lingue diverse.

: Durante le chiamate, Gemini Live può fornire traduzioni simultanee, facilitando la comunicazione in lingue diverse. Suggerimenti basati su contenuti visivi: Utilizzando la fotocamera, l’IA può analizzare immagini, come foto degli ingredienti in cucina, e suggerire ricette appropriate, rendendo più semplice la pianificazione dei pasti.

Queste funzionalità rendono il Galaxy S25 Ultra un dispositivo potente e versatile, capace di adattarsi alle esigenze quotidiane degli utenti attraverso un’esperienza personalizzata e integrata.

Autonomia

La batteria da 5000 mAh, combinata con le ottimizzazioni del nuovo processore, garantisce un’autonomia sufficiente per una giornata intensa di utilizzo. La ricarica rapida è supportata fino a 45W, permettendo di raggiungere circa il 70% di carica in mezz’ora. Tuttavia, alcuni concorrenti offrono velocità di ricarica superiori. C’è da dire che usandolo non consuma molto, ma in stand-by.

Conclusioni

Il Samsung Galaxy S25 Ultra si conferma come uno degli smartphone più completi e potenti del 2025, ideale per chi cerca un dispositivo all’avanguardia in termini di design, prestazioni e funzionalità. Nonostante le innovazioni rispetto al modello precedente siano incrementali, l’esperienza complessiva offerta è di altissimo livello. Il prezzo elevato potrebbe rappresentare una barriera per alcuni utenti, ma le promozioni di lancio e le offerte trade-in possono rendere l’acquisto più accessibile. Il prezzo è alto sì, ma in linea con i competitor e soprattutto, con i rivali per eccellenza: iPhone 16 Pro Max e Google Pixel 9 Pro XL. Lo trovate in sconto su Amazon a questo link.